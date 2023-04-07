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سموتريتش معقبا على عملية الأغوار: أحاول جاهدا أن أكون مخلصا للحكومة وألا أهاجمها

الجمعة 07 أبريل 2023 05:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
سموتريتش معقبا على عملية الأغوار: أحاول جاهدا أن أكون مخلصا للحكومة وألا أهاجمها



القدس المحتلة/سما/

علق رئيس حزب الصهيونية الدينية ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش ، اليوم الجمعة، على عملية إطلاق النار في غور الأردن وفق مانقلت القناة 7 العبرية.

وقالت القناة العبرية إن سموتريتش كتب في مجموعة الواتس آب تضم وزراء من الحكومة الإسرائيلية: "حقيقة أن حواجز التفتيش حول نابلس مفتوحة هي ببساطة جريمة لا تطاق. نحن نصيح بشأنها منذ أسابيع. أحاول جاهدا أن أكون مخلصا في الخارج وألا أهاجم الحكومة. أنا عضو في ، لكن لا يمكن أن يستمر الأمر على هذا النحو! "

وأضاف سموتريتش: "الجيش الإسرائيلي أسير لمفهوم أوسلو الوهمي ونحن ننزف ، وللأسف ، لا يمكننا القول إن أيدينا لم تسفك هذه الدماء" 

وأشارت القناة العبرية إلى أنه قتل إسرائيلتيان اثنين في عملية اطلاق نار في غور الاردن وأعلن عن مصرع الثالثة لاحقاً. تم استدعاء القوات إلى مكان الحادث بعد بلاغ عن وقوع حادث وبعد وصولهم ، بعد حوالي 15 دقيقة ، أبلغوا عن وجود آثار رصاص على مركبة.

وأجرى رئيس الأركان ، هرتسي هاليفي ، تقييمًا للوضع ومناقشات حول الاستعداد للاستمرار ، وجه في إطاره تعزيز الجهود الدفاعية في منطقة القيادة المركزية جنبًا إلى جنب مع اعتقال الذين نفذوا العملية. على خلفية في التصعيد ، أمر هاليفي بتعبئة الاحتياط مع التركيز على نظام الدفاع الجوي والتشكيلات الهجومية للقوات الجوية

#سموتريتش #عملية الاغوار

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