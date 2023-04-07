  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس: يد المقاومة ممدودة لتطال كل بقعة في الكيان

الجمعة 07 أبريل 2023 04:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: يد المقاومة ممدودة لتطال كل بقعة في الكيان



غزة/سما/

قال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع أن يد المقاومة الفلسطينية ممدودة لتطال الكيان في كل مكان ونقطة، لإفشال مخططاته.

جاء ذلك خلال مسيرة جماهيرية حاشدة نظمتها حركة حماس اليوم بعد صلاة الجمعة بمدينة جباليا شمال قطاع غزة، إسنادًا لأهلنا المرابطين في القدس والثائرين بالضفة المحتلة.

وأشار القانوع في كلمة له أن عملية الأغوار النوعية تؤكد أن الرد على جرائم الاحتلال في المسجد الأقصى سيكون في كل الساحات.

وأكد أن الضربات الصاروخية للمقاومة من غزة تلتقي مع طلقات المقاومين في الضفة وطعنات الثائرين في القدس في إطار المعركة المفتوحة للدفاع عن الأقصى والحفاظ على هويته

ونوه الناطق باسم حماس أن استمرار الاعتداءات وجرائم الاحتلال في المسجد الأقصى ومحاولات تغيير الواقع فيه سيفجر المنطقة برمتها ويذهب بالمنطقة إلى حرب دينية وإقليمية غير مسبوقة.

وأدان القانوع الاعتداء الغاشم على لبنان وشعبها وعبر عن التضامن الكامل مع اللبنانيين، محملال حكومة الاحتلال الفاشية تداعيات عدوانها على المنطقة.

وأشاد بالجماهير التي خرجت في لبنان والأردن وتركيا وموريتانيا غضباً لما يجرى في الأقصى وإسناداً لشعبنا داعيا لتوسيع مساحة التضامن والإسناد.

#غزة #حماس

الأكثر قراءة اليوم

ما هي قرارات الكابينت للرد على اطلاق الصواريخ من لبنان ؟

إسرائيل تحمل حماس مسؤولية اطلاق الصواريخ من لبنان

أسعار صرف العملات

النخالة يوعز لمقاتلي الجهاد الاسلامي بالاستعداد للرد على أي عدوان اسرائيلي

لبنان : عدوان إسرائيلي على جنوبي مدينة صور

هنية من بيروت : نحذر الاحتلال من التمادي في عدوانه على المسجد الاقصى

القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

الأخبار الرئيسية

غانتس: حزب الله وحماس سيدفعان الثمن

photo_2023-04-07_15-10-51

"برنياع" و"هاليفي" يستعرضان موقفين مختلفين حول القصف الإسرائيلي في لبنان

الاحتلال يقرر استدعاء قوات من الاحتياط في الجبهة الجنوبية والشمالية

8D5D101A-BC06-4273-A57D-8838B794E904

مقتل ثلاث مستوطنات في عملية إطلاق النار بالأغوار

oqWS9

محدث: أضرار إثر سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة والمقاومة ترد بالقصف

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم