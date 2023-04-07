اعتداءات للمستوطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية

محافظات/سما/

هاجم مستوطنون إسرائيليون، الجمعة، مركبات وقرى فلسطينية وأغلقوا طرقات بالضفة الغربية.



وقال شهود عيان، إن مجموعة من المستوطنين هاجموا قرية حمصه التحتا، ورشقوا المنازل بالحجارة وأضرموا النار في بعض الممتلكات.

وأشار الشهود إلى أن المستوطنين ينفذون أعمال عربدة في الموقع تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.



فيما أغلق عشرات المستوطنين، مدخل مدينتي رام الله والبيرة (وسط)، وهاجموا مركبات فلسطينية.



وقال شهود عيان إن العشرات من مستوطنة “بيت أيل” أغلقوا مدخل مدينتي رام الله والبيرة بالحجارة والحاويات، ومنعوا الفلسطينيين من المرور.

وأشار الشهود إلى أن قوة من جيش الاحتلال تتواجد في الموقع لحماية المستوطنين.



وشمالي الضفة الغربية، قطع مستوطنون طرقات في محيط نابلس، ومنعوا مركبات فلسطينية من المرور عبر شوارع عامة بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

واعتدى مستوطنون على مركبات فلسطينية قرب بلدة تقوع بمحافظة بيت لحم (جنوب).



وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، مقتل إسرائيليتين وإصابة ثالثة بجروح خطيرة جراء إطلاق نار بمنطقة الأغوار.



وقالت الهيئة إن “مُطلق النار فر من المكان”، دون تفاصيل عن هويته ودوافعه.