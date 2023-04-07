القدس المحتلة/سما/

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الجمعة.

"يديعوت أحرونوت"

- تصعيد: صواريخ من لبنان وقذائف من غزة

- النار في الشمال والجنوب: في إسرائيل يهددون برد قاس

- 34 قذيفة من لبنان باتجاه بلدات في الجليل الغربي وإصابة شابين بجروح

- 20 قذيفة من القطاع عشية عيد الفصح

- مواجهات في الأقصى

- اجتماع للكابينيت الأمني للمرة الأولى منذ شهرين

- وزير الأمن المقال جالانت: كافة الإمكانيات للرد على الصواريخ

- الصور التي بثت من الأقصى أثارت غضب العالمين العربي والإسلامي

- ناحوم برنع: نتنياهو يعرف لماذا لم يعقد جلسة الكابينيت وأمس وجد نفسه مع ثلاثة من مشعلي النار ويرعبون نتنياهو

- يوسي يهوشوع يكتب: تصعيد معروف مسبقا

- سيما كدمون تكتب: يجب إعادة جالانت الآن

- مواجهات في أم الفحم مع الشرطة واعتقالات شبان عرب من الناصرة وباقة الغربية وكفر مندا

- علاقات خطيرة بين إيران والسعودية

"معاريف"

- استطلاع لمعاريف: عدد مقاعد متساوية بين الليكود والمعسكر الرسمي 25 مقعدا وائتلاف نتنياهو يهبط إلى 54 مقعدا 64 والمعارضة 66 مقعدا

- تصعيد على جبهتين: قذائف من لبنان وغزة باتجاه إسرائيل

- هجوم في عيد الفصح: صافرات الإنذار تفسد الاحتفالات بعيد الفصح

- الصواريخ ردا على أحداث الأقصى

- المعركة على الحرم القدسي: مواجهات صعبة جدا في الأقصى

- إصابة جندي بالرصاص في منطقة الخليل

- شرطي يطلق الرصاص الحي في أم الفحم دون وقوع إصابات في مظاهرات احتجاجية

"هآرتس"

- الجيش يقصف الليلة في غزة ولبنان

- القذائف لم تتوقف من غزة

- افتتاحية الصحيفة: مهووسون بإشعال النيران وهم يشكلون الحكومة قد يجروننا إلى مواجهة غاية في الخطورة

- رفيت هيخت تكتب: من تمكن من هدم إسرائيل من الداخل سيجرنا إلى الهاوية خلال الحرب

- لهذه الحرب اسم واحد فقط: حرب نتنياهو

- اعتقال 17 متظاهرا في البلدات العربية

- إصابة جندي بجروح متوسطة بالقرب من القدس الشرقية

- الأجهزة الأمنية تجتهد لنقل الحرب من الشمال إلى قطاع غزة