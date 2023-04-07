فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الجمعة.
"يديعوت أحرونوت"
- تصعيد: صواريخ من لبنان وقذائف من غزة
- النار في الشمال والجنوب: في إسرائيل يهددون برد قاس
- 34 قذيفة من لبنان باتجاه بلدات في الجليل الغربي وإصابة شابين بجروح
- 20 قذيفة من القطاع عشية عيد الفصح
- مواجهات في الأقصى
- اجتماع للكابينيت الأمني للمرة الأولى منذ شهرين
- وزير الأمن المقال جالانت: كافة الإمكانيات للرد على الصواريخ
- الصور التي بثت من الأقصى أثارت غضب العالمين العربي والإسلامي
- ناحوم برنع: نتنياهو يعرف لماذا لم يعقد جلسة الكابينيت وأمس وجد نفسه مع ثلاثة من مشعلي النار ويرعبون نتنياهو
- يوسي يهوشوع يكتب: تصعيد معروف مسبقا
- سيما كدمون تكتب: يجب إعادة جالانت الآن
- مواجهات في أم الفحم مع الشرطة واعتقالات شبان عرب من الناصرة وباقة الغربية وكفر مندا
- علاقات خطيرة بين إيران والسعودية
"معاريف"
- استطلاع لمعاريف: عدد مقاعد متساوية بين الليكود والمعسكر الرسمي 25 مقعدا وائتلاف نتنياهو يهبط إلى 54 مقعدا 64 والمعارضة 66 مقعدا
- تصعيد على جبهتين: قذائف من لبنان وغزة باتجاه إسرائيل
- هجوم في عيد الفصح: صافرات الإنذار تفسد الاحتفالات بعيد الفصح
- الصواريخ ردا على أحداث الأقصى
- المعركة على الحرم القدسي: مواجهات صعبة جدا في الأقصى
- إصابة جندي بالرصاص في منطقة الخليل
- شرطي يطلق الرصاص الحي في أم الفحم دون وقوع إصابات في مظاهرات احتجاجية
"هآرتس"
- الجيش يقصف الليلة في غزة ولبنان
- القذائف لم تتوقف من غزة
- افتتاحية الصحيفة: مهووسون بإشعال النيران وهم يشكلون الحكومة قد يجروننا إلى مواجهة غاية في الخطورة
- رفيت هيخت تكتب: من تمكن من هدم إسرائيل من الداخل سيجرنا إلى الهاوية خلال الحرب
- لهذه الحرب اسم واحد فقط: حرب نتنياهو
- اعتقال 17 متظاهرا في البلدات العربية
- إصابة جندي بجروح متوسطة بالقرب من القدس الشرقية
- الأجهزة الأمنية تجتهد لنقل الحرب من الشمال إلى قطاع غزة