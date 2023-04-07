رام الله/سما/

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الجمعة، خبر إطلاق صواريخ من لبنان والعدوان الذي شنه الاحتلال على قطاع غزة، إضافة لمواصلة قوات الاحتلال إجراءاتها القمعية في المسجد الأقصى.

كما أبرزت الصحف مناقشة مجلس الأمن الدولي أمس، الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.

وفيما يلي أبرز العناوين:

* "الحياة الجديدة":

- الاحتلال يواصل إجراءاته القمعية في الأقصى ومستوطن يجرح فتى بالرصاص في القدس

- شرطة الاحتلال تقمع تظاهرات منددة باقتحامات "الأقصى" في الناصرة وسخنين وأم الفحم

- إطلاق صواريخ من لبنان.. والاحتلال يشن عدوانا على غزة

- الرئيس يهاتف العميد وليد حمد معزيا بوفاة والدته

- إصابة جندي احتلالي في عملية إطلاق نار قرب القدس

- مجلس الأمن يناقش الوضع في القدس المحتلة و"التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعا طارئا غدا

- الشيخ يطالب الإدارة الأميركية بالتدخل الفاعل لوقف الجرائم الإسرائيلية بحق المقدسات

- آلاف الكنديين يطالبون حكومتهم بإدانة الاعتداء الإسرائيلي على المسجد الأقصى

- الفريق الرجوب: ندعو المعلمين للعودة للمدارس الأحد المقبل والحكومة ستلتزم بكل الاتفاقيات معهم

- خبراء أمميون يطالبون مدعي عام الجنائية الدولية بتعجيل زيارته الاستقصائية إلى فلسطين

* "الأيام":

- غارات إسرائيلية على مواقع في القطاع بعد إطلاق رشقات صاروخية من لبنان

- إصابات خلال مواجهات ليلية في الخضر

- إصابة أحد جنود الاحتلال بجروح شمال القدس

- الأقصى مغلق أمام صلاة المواطنين ومفتوح أمام اقتحامات المستوطنين

- إقامة بؤرة استيطانية على أراضي قصرة وإغلاق 1300 دونم من أراضي الخضر

- إصابة فتى برصاص مستوطن في القدس القديمة

- تجدد المواجهات في مدن وبلدات الداخل تنديدا باعتداءات الاحتلال على الأقصى

- الرجوب يدعو لاستئناف الدراسة الأحد.. "فتح" تضمن تنفيذ الاتفاق مع المعلمين

- مجلس الأمن يناقش الوضع في الأقصى وواشنطن تمنع صدور بيان يدين اقتحامه

- "التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعا طارئا لبحث الاعتداء على "الأقصى"

* "القدس":

- غارات إسرائيلية على قطاع غزة

- تواصل ردود الفعل المنددة باقتحام الأقصى والاعتداء على المصلين

- إصابة مستوطنين في رشقات صاروخية من جنوب لبنان على إسرائيل

- مجلس الأمن يناقش الوضع في القدس المحتل

- الكابينت الإسرائيلي يبحث الرد على القصف الصاروخي من لبنان

- إسرائيل تخفي الحقائق.. توثيق لقتل فلسطيني وهو على الأرض