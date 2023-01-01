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زيمبابوي تطالب بسحب قوات الاحتلال من المسجد الأقصى دون قيد أو شرط

الجمعة 07 أبريل 2023 04:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
زيمبابوي تطالب بسحب قوات الاحتلال من المسجد الأقصى دون قيد أو شرط



هراري/سما/

 طالبت الحكومة الزيمبابوية، إسرائيل بسحب قواتها المحتلة من المسجد الأقصى، دون قيود أو شروط، ووقف كافة الأفعال أحادية الجانب.

ووصفت زيمباوي في بيان صدر عن وزارة خارجيتها، ما جرى من عدوان إسرائيلي على المعتكفين في المسجد الأقصى المبارك، بـ"الانتهاك الصارخ".

ودعت حكومة الاحتلال إلى احترام العرف الذي يمنع غير المسلمين من أداء طقوس دينية، في ثالث أقدس مكان للمسلمين، بعد مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وطالبت بتحميل إسرائيل مسؤولياتها، بصفتها قوة احتلال، وعدم تنكرها للالتزامات والأعراف الدولية، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأشارت الخارجية الزيمبابوية، إلى وجوب منح الحماية القصوى وغير المشروطة للشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة، بما يشمل ضمان حرية العبادة.

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#زيمبابوي #الاحتلال #المسجد الاقصى

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