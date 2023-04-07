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عضوا كونغرس ينددان باعتداء قوات الاحتلال على المصلين في "الأقصى"

الجمعة 07 أبريل 2023 04:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
عضوا كونغرس ينددان باعتداء قوات الاحتلال على المصلين في "الأقصى"



واشنطن/سما/

 ندد عضوا الكونغرس الأميركي اندريه كارسون، ورشيدة طليب، باعتداء قوات الاحتلال الاسرائيلي، على المصلين في المسجد الاقصى.

وقال النائب كارسون في تغريدة على موقع "تويتر": "عام بعد عام، يتعرض المسلمون الذين يؤدون الصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان للهجوم، لا ينبغي أن يتعرض أي شخص، بغض النظر عن دينه، للهجوم الوحشي، لمجرد ممارسته عقيدته".

وشارك كارسون هاشتاج  # إنهاء_الاحتلال.

بدورها، شاركت النائب طليب تغريدة لمقطع فيديو يظهر الاعتداء الوحشي لقوات الاحتلال الاسرائيلي، على المصلين المعتكفين في المصلى القبلي بالمسجد الاقصى.

ووصفت طليب الفيديو على صفحتها في موقع "توتير" بالمروع، وقالت: "هذه هي حكومة الفصل العنصري الإسرائيلية العنيفة".

#الكونغرس الامريكي

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