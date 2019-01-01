مفوض الاونروا: اضراب موظفي الضفة خلق خطراً صحياً على اللاجئين وأوضاعنا المالية صعبة

عمان / وكالات/

حذرت وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين يوم امس الخميس من أنها تواجه تحديات متزايدة في إدارة عملياتها حيث من المقرر أن يساهم المانحون بأموال أقل هذا العام.

وقال رئيس الوكالة فيليب لازاريني لوكالة أسوشيتيد برس في مقابلة إنه يعتزم توجيه نداء جديد للمتبرعين بعد نهاية شهر رمضان المبارك. وقال إنه “إذا كنا نكافح من الناحية المالية باستمرار، فسنصبح شريكًا غير موثوق به للبلدان المضيفة والمجتمعات للاجئين، ولكن أيضًا لموظفينا البالغ عددهم 30.000”.

تأسست الأونروا في أعقاب قيام دولة إسرائيل عام 1948 لخدمة مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين فروا أو أجبروا على ترك منازلهم. اليوم، ارتفع عددهم إلى حوالي 5.9 مليون شخص، معظمهم في قطاع غزة والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، فضلاً عن البلدان المجاورة في الشرق الأوسط. تقدم الوكالة الخدمات الاجتماعية والتعليم والوظائف للكثيرين.

وقال لازاريني إن الزلزال الهائل الذي دمر المنطقة في أوائل فبراير، فضلا عن الانهيار الاقتصادي في لبنان، زاد من محنة العديد من اللاجئين الفلسطينيين.

وعلى الرغم من أن مركز الزلزال كان في تركيا المجاورة، فقد تسبب الزلزال بأضرار في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في شمال سوريا في محافظتي حلب واللاذقية. وبحسب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، قُتل ما لا يقل عن 20 لاجئًا فلسطينيًا في الزلزال.

قال لازاريني عن مخيمات اللاجئين في شمال سوريا التي زارها في أواخر مارس خلال رحلة إلى البلد الذي مزقته الحرب: “يجب أن أقول إن السكان الذين قابلتهم قد تعرضوا لصدمة عميقة ورهبة من الزلزال”.

في وقت سابق من هذا العام، أطلقت الأونروا نداءً لجمع 1.6 مليار دولار، منها 850 مليون دولار للميزانية الأساسية للمنظمة وحوالي 750 مليون دولار لنداء الطوارئ.

وقال لازاريني إن النداء الطارئ قد استُكمل مؤخرًا بمناشدة للحصول على 16 مليون دولار لزلزال فبراير الذي ضرب سوريا وتركيا مما أسفر عن مقتل أكثر من 50000 شخص بما في ذلك أكثر من 6000 في سوريا وحدها.

وقال لازاريني إن الوضع في لبنان، الذي يشهد أزمة اقتصادية تاريخية، “مقلق للغاية للغاية”. يعيش ما يقرب من 75 في المائة من سكان لبنان الآن في فقر حيث فقدت العملة اللبنانية أكثر من 95 في المائة من قيمتها، مما أثر على الظروف المعيشية لسكان البلاد البالغ عددهم 6 ملايين نسمة، بما في ذلك مليون لاجئ سوري وعشرات الآلاف من الفلسطينيين.

وقال لازاريني عن 12 مخيما في لبنان “ما تواجهه في المخيم هو الكثير من اليأس والكرب”، مضيفا أن معظم الشباب الذين التقى بهم ليس لديهم سوى حلم واحد وهو مغادرة لبنان.

قال لازاريني إنه ليس لديه إحصاءات عن عدد الفلسطينيين الذين غادروا لبنان منذ بدء الأزمة الاقتصادية في أواخر عام 2019 “لكننا رأينا المآسي خلال العام الماضي، والتي تشمل أيضًا اللاجئين الفلسطينيين”. انقلب قارب مزدحم في 21 سبتمبر قبالة سواحل لبنان

. ساحل طرطوس، سوريا، بعد يوم واحد من مغادرة لبنان. قُتل ما لا يقل عن 94 شخصًا، من بينهم فلسطينيون كانوا يسعون إلى حياة أفضل في أوروبا.

قال لازاريني: “أي شخص دون سن الثلاثين يتحدث عن مغادرة البلاد”.

وقال لازاريني إن الأونروا تهدف إلى تحقيق تمكين الشباب وتريد إعطاء إحساس بآفاق المستقبل لمئات الآلاف من الشباب الفلسطيني، وكثير منهم يتأثر بالبطالة والعقبات الاقتصادية الأخرى.

وفي حديثه عن الإضراب الذي قام به موظفو الأونروا في الضفة الغربية المحتلة والذي بدأ في 4 آذار / مارس، قال لازاريني إن هذه الخطوة أثرت على عمل الوكالة، مع وجود حوالي 40 ألف فتى وفتاة خارج المدرسة، وكذلك “جميع مراكزنا الصحية أصبحت مغلق.”

وقال إن عمال الصرف الصحي مضربين أيضًا، ويتم تخزين القمامة والقمامة في المخيمات، “الأمر الذي أصبح يشكل أيضًا خطرًا على الصحة”.

وأعرب لازاريني عن أمله في أن ينتهي الإضراب، قائلا إن الإضراب هو حق مشروع لموظفي الأونروا، لكن العديد من الموظفين لا يوافقون بالضرورة على الإضراب ومستعدون للعمل.