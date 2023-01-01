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حماس:شعبنا أثبت أن الأقصى هو محور الصراع مع العدو الصهيوني

الجمعة 07 أبريل 2023 02:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس:شعبنا أثبت أن الأقصى هو محور الصراع مع العدو الصهيوني



غزة / سما/

نظّمت حركة المقاومة الإسلامية حماس شمال قطاع غزة، مسيرة حاشدة، بعد صلاة الجمعة ظهر اليوم؛ نصرة للقدس ودعمًا للمعتكفين بالمسجد الأقصى.

وقال المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، في كلمة له :"إن شعبنا أثبت أن المسجد الأقصى هو محور الصراع مع العدو الصهيوني". 

وأضاف القانوع: "الشعب الفلسطيني ينتفض في كل أماكن وجوده انتصارًا للقدس والمسجد الأقصى، وبعث رسالة تحدٍ للاحتلال، بأنه لم يمرر جرائمه في المسجد الأقصى".

وشدد على أن طلقات المقاومين في الأغوار تؤكد أن الرد على جرائم الاحتلال بالأقصى سيكون في كل الساحات. 

وتابع القانوع :"استمرار الاعتداءات ومحاولات تغيير الوضع القائم بالمسجد الأقصى، سيفجر المنطقة برمتها". 

وأكد على أن جرائم الاحتلال بالمسجد الأقصى تذهب بالمنطقة إلى حرب دينية وإقليمية غير مسبوقة.

وأشار إلى أن المقاومة الفلسطينية يدها ممدودة لتطال الكيان في كل مكان ونقطة، وهي ممتدة في كل الساحات.

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