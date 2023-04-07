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"الجهاد الإسلامي" :عملية الأغوار البطولية جاءت انتقاماً للأقصى

الجمعة 07 أبريل 2023 02:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الجهاد الإسلامي" :عملية الأغوار البطولية جاءت انتقاماً للأقصى



غزة / سما/

باركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الجمعة 7-4-2023، عملية الأغوار البطولية التي نفذها أبطال شعبنا واستهداف قطعان المستوطنين صباح اليوم الجمعة المباركة من شهر رمضان الفضيل.

واعتبرت الحركة في بيان لها وصل "سما"، أن هذه العملية البطولية التي جاءت انتقاماً للمسجد للأقصى وشعبنا العظيم.

وقالت "الجهاد": إن هذه العملية جاءت في ظل حملة "لتزول الحواجز" التي أعلنتها سرايا القدس لاستهداف حواجز الاحتلال بالضفة، وتأكيداً على "وحدة الساحات"، رداً على جرائم العدو وإرهابه وتغول حكومته الفاشية".

وأوضحت أن العملية أثبتت بأن المقاومة جاهزة للرد وإيلام المحتل من حيث لا يحتسب، وتبعث برسالة قوية أن جرائم الاحتلال بحق شعبنا لن تمر دون رد يوازي حجم الجريمة.

نص البيان:

 *بسم الله الرحمن الرحيم*

*بيان صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين*

*نبارك عملية الأغوار البطولية انتقاماً للأقصى وشعبنا العظيم* 

تبارك حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عملية الأغوار البطولية التي نفذها أبطال شعبنا واستهداف قطعان المستوطنين صباح اليوم الجمعة المباركة من شهر رمضان الفضيل.

لقد جاءت عملية الأغوار انتقاماً للانتهاكات المستمرة بحق المسجد الأقصى وهتك حرمته ودفاعاً مشروعاً عن أبناء شعبنا وأرضنا في وجه الاحتلال المجرم.

إن هذه العملية جاءت في ظل حملة "لتزول الحواجز" التي أعلنتها سرايا القدس لاستهداف حواجز الاحتلال بالضفة، وتأكيداً على "وحدة الساحات"، رداً على جرائم العدو وإرهابه وتغول حكومته الفاشية.

أثبتت العملية أن المقاومة جاهزة للرد وإيلام المحتل من حيث لا يحتسب، وتبعث برسالة قوية أن جرائم الاحتلال بحق شعبنا لن تمر دون رد يوازي حجم الجريمة.

*حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين*

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