الجيش الإسرائيلي : استخدمنا 50 طنًا من القنابل بغزة

القدس المحتلة / سما /

قال الجيش الإسرائيلي، صباح الجمعة، أنه استخدم 50 طنًا من القنابل المتفجرة، الليلة الماضية، في سلسلة غارات طالت 10 أهداف داخل قطاع غزة.

وبحسب بيان للجيش الإسرائيلي، فإن قواته دمرت مواقع إنتاج أسلحة وصواريخ وعبوات ناسفة وغيرها، إلى جانب هدف بحثي وتطوير عسكري هام في منطقة جباليا، وأنفاق قريبة من السياج الحدودي.

وبين أنه تم إطلاق أكثر من 44 صاروخًا منهم 12 سقطوا في البحر، و8 تم اعتراضها، و14 سقطت في مناطق مفتوحة.

ولفت إلى أن قواته هاجمت 3 أهداف لحركة حماس في جنوب لبنان من المنطقة التي تم إطلاق الصواريخ منها تجاه الجليل.