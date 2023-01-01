"حماس" تدين الغارات الإسرائيلية على غزة ولبنان

غزة/ سما /

أدانت حركة "حماس"، فجر الجمعة، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجنوب لبنان.

وحملت حركة "حماس" في بيانين منفصلين لها، الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن التصعيد الخطير والعدوان السافر على قطاع غزة، وجنوب لبنان، وعما ستؤول إليه الأوضاع في المنطقة.

وقالت "حماس"، إن "العدوان الغاشم على غزة، واستمرار انتهاكات الاحتلال ضد القدس والأقصى، لن يحقق للاحتلال أمناً، ولن يصنع له نصراً ولا حقاً في أرضنا وقدسنا وأقصانا الذي دونه المهج والأرواح".

وأضافت: إن "العدوان الصهيوني ضد القدس وغزة لن يفتّ في عضد شبابنا الثائر ومقاومتنا الباسلة التي أخذت على نفسها عهداً بأن تبقى درعاً وسيفاً لحماية شعبنا وقدسنا وأقصانا"ـ، داعيةً الفلسطينيين في أماكن وجودهم كافة والقوى والفصائل إلى التحرّك الموحّد في معركة مفتوحة لمواجهة الاحتلال وقطعان مستوطنيه ولإفشال مخططاتهم التهويدية للقدس والأقصى.

فيما اعتبرت في بيان آخر، استهداف محيط مدينة صور في جنوب لبنان، بأنه "يعكس حالة التوحش لدى قيادة الاحتلال الفاشي، وسياساته التي تهدد الأمن والسلم في المنطقة بانتهاكه سيادة الدول العربية الشقيقة وحرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك". وفق نص بيانها,

وحملت، الاحتلال وقيادته كامل المسؤولية عن تداعيات هذا التصعيد الخطير، مؤكدةً وقوفها وتضامنها مع لبنان وشعبها، داعيةً جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لوقف جرائم الاحتلال وغطرسته وانتهاكاته التي تجاوزت كل حدود.