قناة عبرية : 40 صاروخًا تم إطلاقهم من غزة

القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة ريشت كان، صباح الجمعة، أن نحو 40 صاروخًا تم إطلاقهم من قطاع غزة خلال ساعات الليل.

وادعت القناة، أن نصف تلك الصواريخ التي كانت تطلق تجاه مناطق مأهولة تم اعتراضها من قبل منظومة القبة الحديدية.

وأشارت إلى أن النصف الآخر سقط في مناطق مفتوحة.

وبينت أن أضرارًا لحقت بمنزل في الحي القديم ببلدة سديروت، دون وقوع إصابات.

وفي السياق، زعم الجيش الإسرائيلي أنه ألحق أضرارًا بقدرات حماس العسكرية بعد أن دمر 3 أنفاق، و5 مواقع لإنتاج الأسلحة والصواريخ ردًا على إطلاق الصواريخ الليلة وفي اليومين الماضيين.