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لبنان : عدوان إسرائيلي على جنوبي مدينة صور

الجمعة 07 أبريل 2023 09:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لبنان : عدوان إسرائيلي على جنوبي مدينة صور



القدس المحتلة / سما /

 أفادت فضائية الميادين في لبنان بدوي صوت انفجار جنوبي مدينة صور، ناجم عن عدوان إسرائيلي على منطقة القليلة الواقعة بين سهل رأس العين ومخيم الرشيدية.

وأوضح مراسل الميادين أن الصواريخ سقطت جنوبي مدينة صور منها في مناطق زراعية وأخرى في سهل القليلة، مؤكداً أن العدوان الإسرائيلي لم يسفر عن إصابات تذكر.

وأكد مراسل الميادين تحطم زجاج عدد من المنازل القريبة من المناطق المستهدفة بالعدوان الإسرائيلي.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ الاحتلال أطلق 6 صواريخ باتجاه لبنان،

ونفذ الهجوم على مكتب حماس في مخيم الرشيدية في صور.

ويأتي هذا العدوان بالتزامن مع شن الطائرات الحربية "الإسرائيلية" أيضاً غارات على شمالي قطاع غزة، وعلى جنوبي مدينة غزة.

كما شهدت الحدود اللبنانية مع تصعيداً أمنياً، بعد إطلاق عشرات الصواريخ من الأراضي اللبنانية في اتجاه الجليل الأعلى المحتل.

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