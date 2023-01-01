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"حماس" تدعو تدعو للتحرك لمعركة مفتوحة مع الاحتلال

الجمعة 07 أبريل 2023 01:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس" تدعو تدعو للتحرك لمعركة مفتوحة مع الاحتلال



غزة / سما/

حملت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الخميس، حكومة الاحتلال الاسرائيلي مسؤولية عدوانه على القدس وغزّة، داعيةً قوى الشعب الفلسطيني وفصائله إلى الوحدة في مواجهةٍ مفتوحة مع الاحتلال دفاعاً عن القدس والأقصى.

كما وحمّل "حماس"، في بيان لها، الاحتلال الصهيوني كامل المسؤولية عن التصعيد الخطير والعدوان السافر على قطاع غزة والشعب الفلسطيني الأبيّ، وعمّا ستؤول إليه الأمور في المنطقة، فهذا العدوان الغاشم على غزة، واستمرار انتهاكات الاحتلال ضد القدس والأقصى.

وأضافت "لن يحقق للاحتلال أمناً، ولن يصنع له نصراً ولا حقاً في أرضنا وقدسنا وأقصانا الذي دونه المهج والأرواح".

وأكدت الحركة، أنّ العدوان الصهيوني ضد القدس وغزة لن يفتّ في عضد شبابنا الثائر ومقاومتنا الباسلة التي أخذت على نفسها عهداً بأن تبقى درعاً وسيفاً لحماية شعبنا وقدسنا وأقصانا.

ودعت حماس الشعب الفلسطيني في أماكن وجوده كافّة والقوى والفصائل إلى التحرّك الموحّد في معركة مفتوحة لمواجهة الاحتلال وقطعان مستوطنيه ولإفشال مخططاتهم التهويدية للقدس والأقصى، ودفاعاً عن شعبنا وحقّه في الحرية وتقرير المصير رغم أنف الاحتلال الذي مصيره إلى زوال مهما طال الزمن وكلّف من ثمن.

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