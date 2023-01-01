القناة 12 العبرية : الكابينت يدرس توجيه ضربات في لبنان وغزة

القدس المحتلة/ سما/

يجتمع في هذه الأثناء جلسة مشاورات أمنية بمشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يؤاف غالانت وقادة المنظومة الأمنية في إسرائيل.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية فإن الكابينت لديه تفكير بتوجيه ضربة باتجاه غزة ولبنان بشكل متزامن ، مبينة ان المستوى السياسي والمنظومة الأمنية يفكران في رد قاس ضد قطاع غزة.

ونقلت عن نتنياهو قوله عن هذا الاجتماع أمني موسع وليس اجتماع كابينت ، حيث بدأ الاجتماع بالاستماع الى تقرير أمني ميداني من قادة المنظومة الأمنية في إسرائيل.

من جهتها قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه وبعد تقييم للوضع فإن الجيش يستعد لتوجيه ضربات لغزة ولبنان اعتبارا من الليلة.