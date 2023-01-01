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غالانت : كل خيارات الرد مطروحة

الخميس 06 أبريل 2023 10:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
غالانت : كل خيارات الرد مطروحة



القدس المحتلة/ سما/

 اختتم وزير الجيش الإسرائيلي يؤاف غالانت، مساء اليوم الخميس، تقييمًا خاصًا للوضع في أعقاب إطلاق الصواريخ من لبنان و غزة .

 

وبحسب ما أعلنت القناة 12 العبرية، فقد أصدر غالانت تعليماته للمؤسسة الأمنية بطرح جميع خيارات الرد تمهيدا لعرضها على الكابينت.

 

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وفق وسائل إعلام إسرائيلية: أن "نتنياهو سيرأس اجتماعًا أمنيًا رفيع المستوى لمتابعة التطورات واتخاذ قرارات حازمة".

 

وأوضحت القناة 14: "يعقد المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت"، اجتماعا، في تمام الساعة 20:30 برئاسة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وذلك عقب التطورات الأمنية".

 

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم أن "حوالي 30 قذيفة صاروخية أطلقت من لبنان نحو مستوطنات الشمال"، فيما قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي منطقتي القليلة وزبقين جنوبي لبنان بعدد من القذائف الصاروخية.

 

وأعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي صباح اليوم الخميس رصد إطلاق 7 صواريخ من قطاع غزة على منطقة غلاف غزة والنقب الغربي جنوب اسرائيل.

 

وقال المتحدث في بيان له إنه ومتابعة للتقارير عن تفعيل الإنذارات، تم رصد إطلاق 7 صواريخ أرض-جو، انفجرت 5 منها في أجواء الغلاف و2 باتجاه البحر، لم يتم تفعيل أي صواريخ اعتراضية.

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