حزب الله: استهداف الأقصى والمقدسات سيلهب المنطقة

وكالات / سما/

قال رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله هاشم صفي الدين، إن السعي الإسرائيلي لاستهداف المسجد الأقصى المبارك والنيل من مقدساتنا سيلهب المنطقة.





وأضاف صفي الدين مساء الخميس، " ليعرف الصهاينة أن المسجد الأقصى ليس وحيداً وأن خلفه مئات ملايين المسلمين الجاهزين لبذل الدماء من أجله".



وعقب إطلاق رشقات صاروخية من جنوب لبنان عصر اليوم الخميس، أعلن الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة ثلاثة مستوطنين.

وباركت فصائل فلسطينية عصر الثلاثاء، الفعل المقاوم والضربات الصاروخية التي استهدفت المستوطنات الإسرائيلية شمال فلسطين المحتلة.