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مكتب نتنياهو: الكابينت يجتمع اليوم لاتخاذ"قرارت حازمة"

الخميس 06 أبريل 2023 05:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
مكتب نتنياهو: الكابينت يجتمع اليوم لاتخاذ"قرارت حازمة"



القدس المحتلة/ سما/

 يجتمع الكابينت مساء اليوم الخميس، لبحث التطورات الميدانية التي طرأت عقب إطلاق رشقات صاروخية من لبنان تجاه مستوطنات شمال إسرائيل .

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وفق وسائل إعلام إسرائيلية: "نتنياهو سيرأس اجتماعًا أمنيًا رفيع المستوى لمتابعة التطورات واتخاذ قرارات حازمة".

وأوضحت القناة 14: "يعقد المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، اجتماعا، في تمام الساعة 20:30 برئاسة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وذلك عقب التطورات الأمنية".

ويأتي ذلك بعد نحو شهرين، لم ينعقد خلالهما اجتماع للكابينيت، علما بأن تطورات ميدانية طرأت بعد ظهر اليوم حيث نشرت "يديعوت احرونوت": "في أعقاب القصف الصاروخي تم فتح الملاجئ العامة في نهاريا".

وأغلق الاحتلال الإسرائيلي المجال الجوي شمال إسرائيل أمام الرحلات الجوية حتى قاعدة مجدو، بعد القصف الصاروخي من لبنان.

وكانت مصادر أمنية لبنانية رسمية قالت: "لم تشن أي هجمات اسرائيلية وما كان يعتقد أنه قصف مدفعي ناتج عن انفجار صواريخ كاتيوشا كانت تطلق من الجنوب"، في حين أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "35 صاروخًا أطلق من لبنان تجاه مستوطنات شمال إسرائيل".

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