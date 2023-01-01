  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رويترز : فصائل فلسطينية مسؤولة عن الهجمات الصاروخية على اسرائيل وليس حزب الله

الخميس 06 أبريل 2023 05:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
رويترز : فصائل فلسطينية مسؤولة عن الهجمات الصاروخية على اسرائيل وليس حزب الله



بيروت / وكالات/

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء  عن ثلاثة مصادر أمنية لبنانية: أن فصائل فلسطينية مسؤولة عن الهجمات الصاروخية من لبنان وليس حزب الله.

فيما بدأ الجيش اللبناني، تحقيقاً مع قوات اليونيفيل لتحديد مكان انطلاق الصواريخ التي أُطلقت باتجاه الجليل.

من جهته، قالت القناة 12 العبرية،  "نفى مسؤول في حزب الله ضلوع التنظيم في إطلاق الصورايخ وقال "إنهم غير مسؤولين عن إطلاق الصواريخ من لبنان نحو منطقة الجليل".

في ذات السياق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس، أنه تم إطلاق "عشرات" الصواريخ من لبنان صوب إسرائيل، ودوت صافرات الإنذار في الجليل الغربي.

في حين قصفت المدفعية الإسرائيلية بجنوبيّ لبنان، بينما أعلن مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أنه يجري مشاورات مع قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية حول التطورات الأخيرة.

وأفادت نجمة داود الحمراء، إصابة 3 مستوطنين جراء القصف الصاروخي من لبنان على المستوطنات شمال فلسطين.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن 30 صاروخا أطلق من لبنان حسب التقديرات، فيما أطلقت القبة الحديدية عشرات صواريخ الاعتراض.

من جهته قصف الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، "بالمدفعيّة الثقيلة أطراف بلدة القليلة في جنوب لبنان"، ردا على إطلاق الصواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن "هناك قصف مدفعي للجيش الإسرائيلي على جنوب لبنان"، بعد وابل من الصواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل.

وأعلنت هيئة المطارات في إسرائيل، "إغلاق المجال الجوي الشمالي، بما في ذلك حيفا وروش بينا ومهبط طائرات مجيدو، أمام الرحلات الجوية المدنية، بعد الغارات الجوية على الجليل الغربي.

E270B9F7-4296-4F48-985E-CE883C0FDAEA
44EA4BBE-35A8-4874-B219-52EA293B6B59
9EA9076A-AE1A-4E90-B3B2-36597FE9C8B2
BB266589-7791-429C-A811-8C735FDC8345
9E96A17E-5C39-40EB-9C7D-342BF5FD4A57
5A5DD7DE-8334-490E-BCC9-C05299EDABB7
087D0838-EC6C-44D7-A00B-D69F7B0341C8
733963F0-DDC2-4E38-9218-D931BFD3BE6D
r1si4H3113_0_301_961_540_0_x-large
S1Im18nZ2_0_112_1280_721_0_x-large
S15jCH3Zn_0_0_3000_2000_0_x-large

الأكثر قراءة اليوم

اصابة 3 اسرائيليين بجراح..عشرات الصواريخ اطلقت من لبنان على شمال اسرائيل خلال 10 دقائق

إطلاق قذيفتين بالتزامن مع تواجُد رئيس الاركان هليفي في منطقة "غلاف غزة"

الاحتلال يقتحم الأقصى مجددًا واصابة معتكفين بجراح مختلفة

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

اختبأت في "إسرائيل".. إدانة مديرة مدرسة يهودية اعتدت جنسيا على فتيات

المقاومة تُطلق رشقة صاروخية تجاه مستوطنات غلاف غزة

تصعيد موقوت: تحقق سيناريو حماس والجهاد الإسلامي..رون بن يشاي

الأخبار الرئيسية

اصابة 3 اسرائيليين بجراح..عشرات الصواريخ اطلقت من لبنان على شمال اسرائيل خلال 10 دقائق

الجهاد الاسلامي: استمرار الاعتداءات الصهيونية في القدس سيقود نحو معركة جديدة لن يتوقع العدو نتائجها

قناة عبرية : لقد تآكل الردع ضد غزة

صحيفة تكشف عن رسالة جديدة للمقاومة بشأن الاعتداءات المتكررة بحق المصلين في المسجد الأقصى

بعد فرض قيود مشددة على المصلين.. عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم