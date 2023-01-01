رويترز : فصائل فلسطينية مسؤولة عن الهجمات الصاروخية على اسرائيل وليس حزب الله

بيروت / وكالات/

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن ثلاثة مصادر أمنية لبنانية: أن فصائل فلسطينية مسؤولة عن الهجمات الصاروخية من لبنان وليس حزب الله.

فيما بدأ الجيش اللبناني، تحقيقاً مع قوات اليونيفيل لتحديد مكان انطلاق الصواريخ التي أُطلقت باتجاه الجليل.

من جهته، قالت القناة 12 العبرية، "نفى مسؤول في حزب الله ضلوع التنظيم في إطلاق الصورايخ وقال "إنهم غير مسؤولين عن إطلاق الصواريخ من لبنان نحو منطقة الجليل".

في ذات السياق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس، أنه تم إطلاق "عشرات" الصواريخ من لبنان صوب إسرائيل، ودوت صافرات الإنذار في الجليل الغربي.

في حين قصفت المدفعية الإسرائيلية بجنوبيّ لبنان، بينما أعلن مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أنه يجري مشاورات مع قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية حول التطورات الأخيرة.

وأفادت نجمة داود الحمراء، إصابة 3 مستوطنين جراء القصف الصاروخي من لبنان على المستوطنات شمال فلسطين.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن 30 صاروخا أطلق من لبنان حسب التقديرات، فيما أطلقت القبة الحديدية عشرات صواريخ الاعتراض.

من جهته قصف الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، "بالمدفعيّة الثقيلة أطراف بلدة القليلة في جنوب لبنان"، ردا على إطلاق الصواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن "هناك قصف مدفعي للجيش الإسرائيلي على جنوب لبنان"، بعد وابل من الصواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل.

وأعلنت هيئة المطارات في إسرائيل، "إغلاق المجال الجوي الشمالي، بما في ذلك حيفا وروش بينا ومهبط طائرات مجيدو، أمام الرحلات الجوية المدنية، بعد الغارات الجوية على الجليل الغربي.