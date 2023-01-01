جامعة الدول العربية: لا نصدق تبرير نتنياهو بشأن اقتحام الأقصى

وكالات / سما/

أبدت جامعة الدول العربية استغرابها، من تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذي قال فيه إن "قوات الأمن الإسرائيلية يجب أن تعمل على إعادة النظام في المسجد الأقصى وأن إسرائيل تعمل على الحفاظ على الوضع الراهن".

وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، إنه "لا يصدق هذا التصريح"، مضيفا: "اعتقد أن الأمر عكس ذلك تماما".

وأشار زكي إلى أن "الحكومة الإسرائيلية عازمة على تأجيج الوضع. كلما كانت لديها مشاكل في المشهد الداخلي ينعكس ذلك مباشرة على الفلسطينيين وهذا بالضبط ما يحدث الآن".

وتابع: "مهما قال رئيس الحكومة، اعذروني لا نصدق أيا من هذه الكلمات. لا يحتاجون إلى ذريعة لاقتحام المسجد الأقصى، فكان بإمكاننا توقع هذه المواجهات قبل رمضان بأسابيع عديدة".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكد التزام حكومته بتهدئة الأوضاع في المسجد الأقصى والحفاظ على الوضع الراهن عقب أحداث الليلة الماضية.

وقال نتنياهو، عبر حسابه على "تويتر": "إسرائيل ملتزمة بالحفاظ على حرية العبادة والوصول إلى جميع الأديان والوضع الراهن في الحرم القدس"، مؤكدا أنه لن يسمح للمتطرفين العنيفين بتغييره.

واقتحم جنود إسرائيليون المسجد الأقصى، أمس الأربعاء، وقاموا بالاعتداء على المعتكفين. وأسفر الاقتحام عن إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين المعتكفين وسط حالة من التوتر الشديد في مدينة القدس.

وقال الهلال الأحمر إن شرطة الاحتلال منعت الأطقم الطبية من الدخول إلى المسجد الأقصى لانتشال المصابين.

وذكرت شرطة الاحتلال أنها اعتقلت عشرات الأشخاص ممن تحصنوا داخل المسجد.