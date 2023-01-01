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"التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعا طارئا السبت المقبل بشأن الاعتداءات على "الأقصى"

الخميس 06 أبريل 2023 03:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعا طارئا السبت المقبل بشأن الاعتداءات على "الأقصى"



جدة / سما /

أعلنت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، أنها ستعقد اجتماعا طارئا مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى المندوبين، السبت المقبل، في مقر الأمانة العامة بجدة.

وأوضحت الأمانة العامة، في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، أنه من المرتقب أن يبحث الاجتماع الطارئ الذي دعت إليه دولة فلسطين، والمملكة الأردنية الهاشمية، الاقتحامات واعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك والمصلين فيه.

وأضافت أنه من المرتقب أن يلقي الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه كلمة في الاجتماع، يسلط الضوء من خلالها على التطورات الخطيرة التي يمر بها المسجد الأقصى المبارك والفلسطينيون بشكل عام، جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.

#منظمة التعاون الإسلامي #المسجد الأقصى #القدس

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