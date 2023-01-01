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مستخدماً بلطة.. قتل 4 أطفال بعد مهاجمته لحضانة في البرازيل

الخميس 06 أبريل 2023 03:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستخدماً بلطة.. قتل 4 أطفال بعد مهاجمته لحضانة في البرازيل



وكالات / سما /

هاجم شخص دار حضانة في البرازيل، وقتل أربعة أطفال مستخدماً بلطة بطريقة وحشية ومرعبة.

وأعلن مصدر في الحكومة البرازيلية بأن 4 أطفال قتلوا في هجوم بالبلطة صباح اليوم الأربعاء جنوب البرازيل، كانوا في دار حضانة في مدينة بلوميناو.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية فإن هناك 4 جرحى آخرين إثر هجوم مجهول الهوية على دار الحضانة.

وأفاد مصدر في حكومة ولاية سانتا كاتارينا أن الجرحى دون سن الثانية، وتم نقلهم إلى المستشفى.

يذكر أن البرازيل تشهد جرائم قتل كثيرة ووحشية، ففي يناير الماضي وتزامناً مع عيد الميلاد ذبح شخص امرأة (24 عاماً) وطفلتها (7 أعوام)، حيث وجدتها الشرطة مقطوعتي الرأس في السرير.

#بلطة #اطفال #جريمة #البرازيل #حضانة

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