نادين نجيم تتزوج من قصي خولي في "وأخيراً"

وكالات / سما /

انتهت أمس حلقات مسلسل "وأخيراً" من بطولة النجمين السوري قصي خولي واللبنانية نادين نجسم، وشهدت أحداث هذه الحلقة قيام "خيال" التي تؤدي دورها نادين نجيم بجعل "أبو الدهب" و"النقاش" في حالة صدام من خلال ذكائها وخطتها المحكمة بالوقت الذي تزامن فيه وصول "ياقوت" (قصي خولي) وإلقاء الشرطة القبض على تجار المخدرات بالإضافة إلى إلقاء القبض على المحقق رضوان المتعاون معهم وسط أجواء من الإثارة والتشويق.

وانتهت الحلقة بنهاية سعيدة كانت متوقعة من خلال أحداث المسلسل وهي زواج "ياقوت" و "خيال" على شاطئ البحر وفي المكان الذي التقوا به.

إلا أن نهاية المسلسل شهدت تشويقاً مضاعفاً وهو وصول مجموعة من المسلحين إلى موقع الاحتفال بزفاف "خيال وياقوت" ما يوحي إن جريمة كبرى ستحصل.

هذه النهاية فتحت الباب واسعاً أمام موسم ثانٍ من العمل ربما يكون ممتداً لخمسة عشر حلقة أخرى.

يشار إلى أن مسلسل "وأخيراً" من تأليف وإخراج أسامة عبيد الناصر وإنتاج شركة الصباح للمنتج صادق الصباح وبطولة مجموعة من النجوم بالإضافة إلى نادين وقصي ومنى واصف، أنجو ريحان، سعيد سرحان، وسام صباغ وآخرين.