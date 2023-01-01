الرجوب: الحكومة ستلتزم بكل ما وقعت عليه من اتفاقيات لحل أزمة المعلمين

رام الله / سما /

أكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، أن الحكومة الفلسطينية ستلتزم بكل ما وقعت عليه من اتفاقات لحل أزمة المعلمين.

وقال الرجوب خلال مؤتمر صحفي عقد في رام الله، أنه تم صرف 5% للمعلمين، والـ10% وضعت على القسيمة وتم اقرارها في ميزانية الـ2023 وأصبحت استحقاق لهم.

وأكد أنه سيتم إلغاء كل ما له علاقة من إجراءات سواء إدارية أو قانونية أو مالية بحق المعلمين فيما يخص الجزئية التي لها علاقة بالإضراب.

ودعا الرجوب المعلمين للدوام المدرسي بكافة المدارس من يوم الأحد القادم.

وفيما يخص اتحاد المعلمين قال: "مع بداية العام الدراسي سيكون هناك اتحاد منتخب للمعلمين".

وأضاف الرجوب:"شعبنا يعيش في هذه الأيام أصعب ظروفه في مواجهة هذا العدوان الغير مسبوق، وتفاصيله شهدناها في المقدسات والاقصى وفي جنين ونابلس والخليل والاغوار وطولكرم ورام الله وبيت لحم والمحافظات الجنوبية".

وأشار إلى أن المسيرة التعليمية خارج التجاذبات السياسية، وهي ليست جزء من الانقسام، وأن لا تكون المدرسة مسرح لعمل فصائلي بل في سياقها لتعزيز العقلية الوطنية الفلسطينية وبناء انسان وطني فلسطيني لمواجهة التحديات ومساهمة في بناء المستقبل.