  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرجوب: الحكومة ستلتزم بكل ما وقعت عليه من اتفاقيات لحل أزمة المعلمين

الخميس 06 أبريل 2023 03:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب: الحكومة ستلتزم بكل ما وقعت عليه من اتفاقيات لحل أزمة المعلمين



رام الله / سما /

أكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، أن الحكومة الفلسطينية ستلتزم بكل ما وقعت عليه من اتفاقات لحل أزمة المعلمين.

وقال الرجوب خلال مؤتمر صحفي عقد في رام الله، أنه تم صرف 5% للمعلمين، والـ10% وضعت على القسيمة وتم اقرارها في ميزانية الـ2023 وأصبحت استحقاق لهم.

وأكد أنه سيتم إلغاء كل ما له علاقة من إجراءات سواء إدارية أو قانونية أو مالية بحق المعلمين فيما يخص الجزئية التي لها علاقة بالإضراب.

ودعا الرجوب المعلمين للدوام المدرسي بكافة المدارس من يوم الأحد القادم. 

وفيما يخص اتحاد المعلمين قال: "مع بداية العام الدراسي سيكون هناك اتحاد منتخب للمعلمين".

وأضاف الرجوب:"شعبنا يعيش في هذه الأيام أصعب ظروفه في مواجهة هذا العدوان الغير مسبوق، وتفاصيله شهدناها في المقدسات والاقصى وفي جنين ونابلس والخليل والاغوار وطولكرم ورام الله وبيت لحم والمحافظات الجنوبية".

وأشار إلى أن المسيرة التعليمية خارج التجاذبات السياسية، وهي ليست جزء من الانقسام، وأن لا تكون المدرسة مسرح لعمل فصائلي بل في سياقها لتعزيز العقلية الوطنية الفلسطينية وبناء انسان وطني فلسطيني لمواجهة التحديات ومساهمة في بناء المستقبل. 

الأكثر قراءة اليوم

إسرائيل تروّج مزاعم بشأن أشهر فراعنة مصر وعلاقته بالنبي موسى

إطلاق قذيفتين بالتزامن مع تواجُد رئيس الاركان هليفي في منطقة "غلاف غزة"

الاحتلال يقتحم الأقصى مجددًا واصابة معتكفين بجراح مختلفة

خامنئي معلقا على الازمة في إسرائيل: قلنا انهم لن يشهدوا الاعوام الـ 25 القادمة

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

المقاومة تُطلق رشقة صاروخية تجاه مستوطنات غلاف غزة

الشرطة الإسرائيلية تحاول تبرير أقوال شبتاي العنصرية عن العرب

الأخبار الرئيسية

100 صاروخ اطلقت من لبنان على شمال اسرائيل خلال 10 دقائق

الجهاد الاسلامي: استمرار الاعتداءات الصهيونية في القدس سيقود نحو معركة جديدة لن يتوقع العدو نتائجها

قناة عبرية : لقد تآكل الردع ضد غزة

صحيفة تكشف عن رسالة جديدة للمقاومة بشأن الاعتداءات المتكررة بحق المصلين في المسجد الأقصى

بعد فرض قيود مشددة على المصلين.. عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم