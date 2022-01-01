الكشف عن المصير النهائي لكأس غزة

غزة / سما /

كشفت مصادر من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن مصير بطولة كأس غزة للموسم الكروي الحالي 2022-2023.



وذكرت المصادر, أن الاتحاد اتخذ قرارا حاسما بانطلاق بطولة الكأس بعد حوالي 3 شهور, على أن تكون ضمن الموسم الكروي الجديد 2023-2024.



وأوضحت أن الانتقالات الصيفية للموسم الجديد 2023-2024, ستكون بعد عيد الفطر مباشرة, على أن تبدأ منافسات الكأس في يوليو القادم.



يشار إلى أن اتحاد أعلن في وقت سابق عن انطلاق بطولة كأس غزة مطلع مايو القادم, استكمالا للموسم الأخير 2022-2023, ما لاقى رفضا كبيرا من الأندية.