تفاصيل.. شركة كهرباء غزة تطلق حملة "رمضان الخير"

غزة / سما /

أطلقت شركة كهرباء غزة، اليوم الخميس، حملة "رمضان الخير 2023" التي تشتمل على عروض استثنائية وتسويات متنوعة، لتسوية وتصويب أوضاع المواطنين في القطاع.

وقالت الشركة في تصريح صحفي، إن الحملة تستهدف كافة شرائح المشتركين.

وأوضحت أن الحملة تشمل: حملة تسوية المتأخرات، حملة تجزئة الاشتراكات العائلية، حملة مكافأة المشتركين الملتزمين بالسداد النقدي، حملة التحول للقسط النقدي الثابت لمشتركي الدفع المسبق، حملة أهلنا وما نسيناكم.

ودعت الشركة المواطنين الكرام إلى اغتنام فرصة التسهيلات لتصويب وتسوية أوضاعهم، مبينة أن الحملة تبدأ من 2023/4/6 (15 رمضان) وتنتهي بتاريخ 2023/5/10.

وذكرت الشركة، أن الاشتراك في الحملة متاح عبر تطبيق "كهرباء غزة".. لتحميل التطبيق اضغط هنا.

وفيما يلي التفاصيل الكاملة لحملة "رمضان الخير 2023م":















