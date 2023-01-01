شركة PalPay وقرى الأطفال SOS فلسطين توقعان اتفاقية للاستفادة من خدمات الدفع الإلكتروني

رام الله / سما/

وقعت شركة PalPay، الشركة الرائدة في حلول الدفع الإلكتروني على مستوى فلسطين، مع منظمة قرى الأطفال SOS -فلسطين، اتفاقية تعاون تتيح لمؤسسة قرى الأطفال SOS الاستفادة من خدمات الدفع الإلكتروني التي توفرها شركة PalPay، وذلك بهدف تمكين المنظمة من تحويل مساعداتها لمستفيديها في البرامج المختلفة، وتمكين المواطنين والمؤسسات من تقديم المساعدات المالية لصالح المنظمة، بكل سهولة وأمان.

وجرى توقيع الاتفاقية في مقر مؤسسة قرى الأطفال SOS – فلسطين، حيث وقعها السيد ثائر حمايل المدير العام لشركة PalPay، والسيد إبراهيم فلتس المدير الوطني لقرى الأطفال SOS، وذلك بحضور السيد شفيق بالي مدير دائرة التسويق والمبيعات في شركة PalPay، والسيدة نتالي زين من دائرة التسويق والسيد يوسف زيد مدير علاقات العملاء في الشركة، إضافة إلى السيدة غادة حزر الله مديرة المالية والرقابة والسيد ياسر عيسى رئيس قسم المحاسبة في المنظمة.

وبموجب الاتفاقية سيكون ستتمكن قرى الأطفال SOS فلسطين من تحويل المساعدات لمستفيديها إلكترونياً عبر استخدام المحفظة الإلكترونيّة "PalPay محفظتي" بكل سهولة ويسر. كما تتيح الاتفاقية إمكانية تحويل المساعدات من خلال مراكز التسديد المعتمدة لدى الشركة والتي تنتشر في كافة محافظات الوطن، بالإضافة إلى التحويل عبر خدمة الإنترنت البنكي والتطبيقات البنكية التي تقدمها البنوك المتعاقدة مع شركة PalPay.

وخلال مراسم التوقيع، أعرب السيد حمايل عن اعتزازه بتوقيع هذه الشراكة مع منظمة قرى الأطفال SOS، والتي من شأنها تمكين المنظمة من تطوير برامجها وتوفير كافة متطلبات الحياة الكريمة والدافئة للأطفال المستفيدين من برامجها. متمنياً أن تساهم الاتفاقية في مساندة جهود المنظمة وما تقدمه الأمهات البديلات لأجل حماية الأطفال واحتضانهم ومدّهم بمختلف الاحتياجات اللازمة لضمان تنشئتهم التنشئة السليمة نفسياً وجسدياً حتى يكونوا فاعلين في المستقبل في عملية البناء والتنمية في فلسطين.

وأكد حمايل أن الاتفاقية تنسجم مع استراتيجية شركة PalPay المتمثلة في تعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني والمساهمة في التنمية الاقتصادية وتمكين الخدمات والبرامج المجتمعية عبر أحدث تقنيات وقنوات الدفع الإلكتروني الآمنة. مشيراً إلى دور التكنولوجيا المالية في إحداث نقلة نوعية كبيرة ومؤثرة على صعيد تغيير مسار المعاملات المالية، وخاصة التسهيل على الأفراد والمؤسسات لإنجاز مختلف المعاملات المالية.

من جهته، أعرب السيد فلتس عن سعادته بهذه الشراكة وبتشجيع خدمات الدفع الإلكتروني بمواصفات عالية، والتي تقدمها شركة PalPay. وأشار إلى أهمية الاتفاقية والتي تؤكد على ضرورة توظيف التكنولوجيا من أجل خدمة قضايا مجتمعية وإنسانية بما يساهم في مواجهة العديد من التحديات والارتقاء بمجتمعنا.

وأكد فلتس أن الاتفاقية ستساهم بشكل كبير في تيسير عملية تقديم المساعدات المالية لمستفيدي المنظمة، وتمكين المنظمة من تطوير برامجها وتقديم أفضل الخدمات للأطفال داخل قرى SOS.