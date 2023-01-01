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سوريا تدين العدوان الإسرائيلي على المعتكفين بالأقصى

الخميس 06 أبريل 2023 01:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
سوريا تدين العدوان الإسرائيلي على المعتكفين بالأقصى



القدس المحتلة / سما /

أدانت الجمهورية العربية السورية، اليوم الخميس، العدوان الإسرائيلي على المعتكفين في المسجد الأقصى.

وقالت الخارجية السورية في بيان صدر عنها: "إن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأقصى وفلسطين لا تنفصل عن ممارسات هذا الكيان عبر استمرار احتلاله للجولان العربي السوري وبقية الأراضي العربية المحتلة، وتكرار اعتداءاته على الأراضي السورية، وقصفه للمدنيين والبنى التحتية".

واستنكرت استمرار الصمت الدولي والحماية لهذه الجرائم التي تهدف إلى إشعال المنطقة وتصدير الأزمات الداخلية لمسؤولي الاحتلال.

ودعت إلى إدانة هذه الممارسات الشنيعة، وإلى رفع الغطاء عن جرائم الاحتلال، واتخاذ ما يلزم لوقفها، وردعها، ومحاسبة مسؤوليها.

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