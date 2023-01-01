ريكسوس بريميوم سيغيت شرم الشيخ يستقبل نخبة من نجوم الفن التمثيل الأتراك

مصر في 6ابريل 2023-

استقبل منتجع ريكسوس بريميوم سيغيت شرم الشيخ مجموعة من أبرز نجوم الفن و التمثيل الأتراك الذين يحظون بشعبية كبيرة في العالم العربي، وهم عائشة توران، وصالح بادمجي، وإيمر أوزغون، وإركان كولتشاك كوستينديل، وكانسو توسون، وإليدا إلدير، وإيبيك فيليز يازيجي، وأليكان أوكوموس، وقد أقام النجوم في المنتجع الفاخر طيلة فترة زيارتهم لمدينة شرم الشيخ حيث أمضوا أوقاتًا زاخرة بالمتعة بممارسة الغوص في البحر الأحمر وخوض رحلة سفاري لا تنسى في الصحراء.

وتأتي هذه المبادرة التقليدية المتمثلة بجولات سياحية منظمة، عبر شركة بي آر باستضافة منتجع ريكسوس بريميوم سيغيت وخطوط طيران بيجاسوس، بهدف تعريف المواطنين الأتراك على الدول التي يمكنهم زيارتها من دون الحاجة للحصول على تأشيرة. وخلال زيارتهم الثالثة لمدينة شرم الشيخ والتي استمرت لمدة خمسة أيام، زار النجوم خليج نعمة الذي يعد أحد أشهر المناطق السياحية الجاذبة في المدينة، إلى جانب الخيم البدوية الأيقونية.

وأوضح علي ساتشلي، مؤسس شركة جوين بي آر، أنّ هذه الفعالية تهدف أيضًا إلى تعزيز سمعة مدينة شرم الشيخ في تركيا، وقال: " لقد عملنا على مدار سنوات على استضافة شخصيات تركية محبوبة على مستوى العالم في دولٍ مختلفة بهدف تسليط الضوء على مزايا تلك الدول والمناطق وما يمكنها تقديمه للمواطنين الأتراك. هذا العام، استضفنا عائشة توران، وصالح بادمجي، وإيمر أوزغون، وإركان كولتشاك كوستينديل، وكانسو توسون، وإليدا إلدير، وإيبيك فيليز يازيجي، وأليكان أوكوموس في مدينة شرم الشيخ، التي صنّفها اليونسكو كأفضل مدينة في العالم من حيث الهدوء والجمال".

ومن جانبه أكّد إركان يلدريم، المدير العام لمجموعة فنادق ريكسوس مصر، على أهمية مدينة شرم الشيخ التي تتمتع بموقعٍ استراتيجيٍ فريد ما بين شبه جزيرة سيناء والبحر الأحمر في مصر، معلقًا بالقول: " لقد تمكنت شرم الشيخ من استقطاب اهتمام السياح على مدار 12 شهرا من العام بفضل بنيتها الثقافية المشبعة تماما بالتراث التاريخي ومناخها المعتدل. فضلًا عن أنّ درجة حرارة مياه البحر لا تتأثر بأحوال الطقس على مدار العام، حيث تبقى كما هي بغض النظر عما إذا كان الفصل صيفًا أم شتاءً. وبوصفها واحدة من الوجهات السياحية التي يمكن زيارتها من دون الحاجة للحصول على تأشيرة، ترحب المدينة بشكل متزايد بالضيوف القادمين من تركيا يوميًا. وبعد تعاوننا مع الشخصيات المعروفة في نوفمبر، تزايدت الحجوزات في المنطقة وازدهرت بشكل مثير للإعجاب".

يذكر أنَّ المشاهير الذين شاركوا بالفعالية قد دعوا الجميع لتجربة المغامرات الفريدة الذي تقدمها شرم الشيخ. كما عبروا عن مدى افتتانهم بالثروات البحرية، والوجهات التاريخية والمناظر الخلابة بسحرها الطبيعي، حيث اكتشفوا مخلوقات لم يروها من قبل. وأكد الممثلون أنّ كل المنظمة والبرنامج قد نالوا رضاهم.

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نبذة عن فنادق ريكسوس

تأسست فنادق ريكسوس عام 2000 وتُعدّ واحدةً من سلاسل الفنادق الأسرع نمواً في العالم، وهي تمنح الضيوف عطلات من العمر مع باقات شاملة ومتكاملة. تشتهر فنادق ومنتجعات ريكسوس بتقديم باقة من علاجات السبا الاستثنائية، إذ يضم كل منها مركز سبا وعافية مع حمّام تركي أصيل. يحتضن كل فندق مجموعة مميزة من المطاعم والاستراحات ويقدّم برنامجاً زاخراً بالفعاليات الترفيهية ومروحة استثنائية من الغرف والأجنحة الأنيقة.

يقدم كل فندق ومنتجع من ريكسوس لضيوفه ملاذاً رائعاً وملهماً نظراً لما يقدّمه من مرافق، ومطاعم وأماكن ترفيهية عالمية المستوى سواء في تركيا، الإمارات العربية المتحدة، روسيا، كرواتيا، سويسرا أو مصر. كما حازت فنادق ريكسوس عدة جوائز واكتسبت تقديرات عالمية من مؤسسات متخصصة ومرموقة، لاسيما جائزة الخمس نجوم الماسية من الأكاديمية الأميركية لعلوم الضيافة، وكونديه ناست، وجوائز السفر العالمية وجوائز تريب أدفايزر.

تتولى فنادق ريكسوس حالياً تشغيل أربعة فنادق في الإمارات العربية المتحدة، وهي: ريكسوس بريميوم دبي في جميرا بيتش ريزيدنس دبي، وفندق وأجنحة ريكسوس نخلة جميرا في نخلة جميرا دبي، وريكسوس باب البحر في رأس الخيمة فضلاً عن ريكسوس بريميوم جزيرة السعديات في أبوظبي.

للمزيد من المعلومات حول الشركة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.rixos.com