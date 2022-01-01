ثغرة أمنية خطيرة في "وورد برس".. قادرة على انتهاك خصوصية الملايين

وكالات / سما /

كشف تقرير حديث عن ثغرة أمنية خطيرة داخل نظام إدارة المحتوى "وورد برس" تتسبب في انتهاك خصوصية الملايين.

وذكر الباحث بشركة NinTechNet للأمن المعلوماتي، جيرومي برواندت، أن الثغرة التي تم منحها تصنيف 8.8 من حيث خطورتها موجودة داخل إضافة تحمل اسم Elementor Pro والتي تتيح لمستخدميها إمكانية إنشاء مواقع إلكترونية بأدوات ومزايا احترافية فائقة الجودة، ويصل عدد مستخدميها إلى 12 مليون موقع إلكتروني على "وورد برس".

ويذكر التقرير أن خطورة الثغرة تكمن في أنها تسمح لأي مستخدم أو زائر للمواقع المتضررة بإنشاء حساب جديد يحمل صلاحيات فائقة لإدارة المواقع، ويحصل بمقتضاها على سلطة كاملة للتصرف في كافة أشكال المحتوى المتاحة على تلك المواقع.

ويضيف التقرير أن الثغرة تسمح للمخترق بأن ينشئ حساباً بصلاحية مدير موقع، بالتحكم الكامل في المحتوى المنشور أو المعروض، كما يمكنه إلغاء حسابات المديرين الحاليين، ما يجعل الموقع بين يدي المخترق، ولن يتمكن مديرو الموقع من استعادته بسهولة.

وحاولت شركة Elementor التي طورت الإضافة حيث ظهرت الثغرة ألامنية، إصلاحها وأطلقت، تحديثاً برمجياً يحمل رقم 3.11.7 لسدها.

شركة PatchStack للأمن المعلوماتي، أوضحت بأن الثغره يتم استغلالها بالفعل من جانب مجموعات مخترقين لشن هجمات على مواقع الإنترنت المبنية على نظام "وورد برس" وتستخدم الإضافات البرمجية المصابة بالثغرة.

وحذر باحثون أمنيون، جميع مستخدمي الإضافات المصابة، وشددوا على ضرورة تحديثها إلى آخر إصدار أطلقه المطورون للتأكد من سلامة مواقعهم الإلكترونية والحفاظ على خصوصية بياناتهم، وضمان عدم وصول المخترقين إلى بيانات المواقع.

وأفادت إحصائيات لمؤسسة Statista بأن عدد مواقع الويب العاملة بنظام "وورد برس" وصل إلى 810 ملايين موقع في 2022.