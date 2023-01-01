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تشيلسي يتمسك ببقاء نجولو كانتي مع الفريق - سما الإخبارية

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تشيلسي يتمسك ببقاء نجولو كانتي مع الفريق

الخميس 06 أبريل 2023 12:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشيلسي يتمسك ببقاء نجولو كانتي مع الفريق



وكالات / سما /

ذكر فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي الشهير المختص بأخبار انتقالات اللاعبين أن إدارة تشيلسي الإنجليزي سعيدة للغاية بتصرف الفرنسي نجولو كانتي الاحترافي، مشيراً إلى أن النادي يرغب في استمراره مع الفريق.

وسينتهي عقد النجم الفرنسي نجولو كانتي صاحب 32 عاماً مع فريقه الحالي تشيلسي في الصيف المقبل، ويحق له الانتقال إلى أي فريق مجاناً عقب انتهاء الموسم.

ولكن يبدو أن إدارة تشيلسي تتجه إلى تمديد عقد اللاعب الفرنسي كانتي لفترة أطول بعد فترة صعبة للغاية على اللاعب الذي عانى من إصابة طويلة جعلته يبتعد عن الملاعب قرابة الثمانية أشهر.

وأشار فابريزيو رومانو في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى أن تشيلسي سعيد للغاية بنجولو كانتي لأنه كان في قمة الإلتزام والاحترافية طوال 8 أشهر الماضية خلال فترة إصابته.

وأوضح الصحفي الشهير أن المفاوضات بين إدارة تشيلسي وممثلي نجولو كانتي ما زالت جارية لتمديد عقده لفترة أطول.

وأضاف فابريزيو أن تشيلسي يريد تطوير الفريق بالتعاقد مع مواهب جديد، ولكنه يحتاج أيضاً إلى الخبرة، ويعد كانتي جزءاً لا يتجزأ من مشروع البلوز.

#نجولو كانتي #تشيلسي #كانتي

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