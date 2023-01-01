تشيلسي يتمسك ببقاء نجولو كانتي مع الفريق

ذكر فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي الشهير المختص بأخبار انتقالات اللاعبين أن إدارة تشيلسي الإنجليزي سعيدة للغاية بتصرف الفرنسي نجولو كانتي الاحترافي، مشيراً إلى أن النادي يرغب في استمراره مع الفريق.

وسينتهي عقد النجم الفرنسي نجولو كانتي صاحب 32 عاماً مع فريقه الحالي تشيلسي في الصيف المقبل، ويحق له الانتقال إلى أي فريق مجاناً عقب انتهاء الموسم.

ولكن يبدو أن إدارة تشيلسي تتجه إلى تمديد عقد اللاعب الفرنسي كانتي لفترة أطول بعد فترة صعبة للغاية على اللاعب الذي عانى من إصابة طويلة جعلته يبتعد عن الملاعب قرابة الثمانية أشهر.

وأشار فابريزيو رومانو في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى أن تشيلسي سعيد للغاية بنجولو كانتي لأنه كان في قمة الإلتزام والاحترافية طوال 8 أشهر الماضية خلال فترة إصابته.