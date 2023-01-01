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خسارة جديدة تنتظر برشلونة بعد هزيمة الكلاسيكو أمام ريال مدريد

الخميس 06 أبريل 2023 12:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
خسارة جديدة تنتظر برشلونة بعد هزيمة الكلاسيكو أمام ريال مدريد



وكالات / سما /

ينتظر نادي برشلونة خسارة جديدة بعد الهزيمة في كلاسيكو نصف نهائي كأس ملك إسبانيا برباعية أمام ريال مدريد.

وكانت مُباراة الفريقين على أرض كامب نو قد انتهت بفوزٍ تاريخي للميرنجي بأربعة أهداف سجلها كل من فينيسيوس جونيور “هدف”، وكريم بنزيما “ثلاثة أهداف – هاتريك”.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية فإن حكم المُباراة مارتينيز مونويرا سجل في تقريره عن اللقاء سبب إيقاف المُباراة نتيجة لسلوكيات جمهور برشلونة في الشوط الثاني.

واشار التقرير إلى أن الحكم أثبت في تقريره قيام جماهير الكتلان في الدقيقة 74 بإلقاء عدد من الولاعات “القداحات” من المدرج خلف مرمى ريال مدريد بدون إصابة أي لاعب.

وذكرت الصحيفة أن التقرير أكد أن المُباراة توقفت لعدة دقائق للنداء عبر الإذاعة الداخلية من أجل إيقاف إلقاء المقذوفات على أرض الملعب.

وأشار التقرير إلى أن الدقيقة 80 شهدت أثناء احتفال ريال مدريد بهدفه الرابع إلقاء زجاجتي ماء (نصف مُمتلئتين) من جانب مدرج الجمهور، فضلاً عن إلقاء 3 ولاعات وعملة معدنية من فئة “1 يورو”.

وذكرت الصحيفة أن أحد هذه المقذوفات اصطدمت بتيبو كورتوا حارس ريال مدريد دون أن يتسبب ذلك في منعه من مُواصلة المُباراة بشكلٍ طبيعي.

وبحسب ما نشرته الصحيفة الكتالونية فإن برشلونة سيُغرم مالياً نتيجة لتلك التصرفات بغرامة مالية، مع التحذير بإقامة المُباريات على أرض كامب نو بدون حضور جمهور.

#برشلونة #ريال مدريد #الكلاسيكو

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