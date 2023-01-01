ماذا قال تشافي بعد خسارة برشلونة الثقيلة في الكلاسيكو؟

عبر تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، عن بالغ حزنه وإحباطه لخسارة فريقه الثقيلة في الكلاسيكو، على يد ريال مدريد، برباعية دون رد في الكامب نو، مساء الأربعاء، والتي كلفته الاقصاء من نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.
وقال تشافي، في تصريحات صحفية، عقب اللقاء” ليلة صعب تقلبها علينا كمشجعين لبرشلونة، الأمر مؤلم بحق، ولكن علينا التعلم كيفية التنافس بشكل أفضل، الآن لدينا لقب الليجا وعلينا الاستمرار، حان وقت رد الفعل، ولكن اليوم النتيجة لا تقول شيئاً عما قدم في الميدان”.
وأضاف المدرب” في الشوط الأول كنا في غاية الجودة، ولكن الخصم استغل التحولات وسجل هدفه الأول، والهدف الثاني قتلنا، إنه أمر مخجل، وعلينا انتقاد أنفسنا على ذلك، الشوط الثاني كان سيئاً”.
واستطرد تشافي” هناك بعض التفاصيل علينا أن نعرفها وأن نحسنها، الفريق قدم كل ما لديه اليوم، ولكن هذه هي كرة القدم، إن لم تستغل الأوقات التي تكون فيها جيداً تكون هذه هي النتيجة في النهاية”.
وعن ريال مدريد قال” إنه فريق عظيم، وأظهر ذلك اليوم بالفعل، وعندما تهدر فرص أمام فريق بهذا الحجم، تحدث هذه الأشياء، والجمهور اليوم كان مذهلاً حتى مع تأخرنا في النتيجة، نعم طعم الهزيمة مر، ولكن علينا الاستيقاظ غداً من أجل الفوز على جيرونا والفوز بلقب الليجا”.
واستمر المدرب” لست خائفاً من تبعات خسارة الكلاسيكو، الفوز بلقب الليجا والسوبر الإسباني يعني تقديمنا لموسم جيد جداً، الليلة ليست أسوأ ليلة لي، الفريق كانت له شخصية، وفي العام الماضي فزنا عليهم 4- صفر ولم نتوج بأي شيء، وهذا الموسم يمكننا التتويج بالليجا، نعم النتيجة ثقيلة ولكننا قدمنا كل شيء، فخور باللاعبين، ولكن عندما لا تقتل ريال مدريد، يقتلك”.