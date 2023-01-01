ماذا قال تشافي بعد خسارة برشلونة الثقيلة في الكلاسيكو؟

عبر تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، عن بالغ حزنه وإحباطه لخسارة فريقه الثقيلة في الكلاسيكو، على يد ريال مدريد، برباعية دون رد في الكامب نو، مساء الأربعاء، والتي كلفته الاقصاء من نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقال تشافي، في تصريحات صحفية، عقب اللقاء” ليلة صعب تقلبها علينا كمشجعين لبرشلونة، الأمر مؤلم بحق، ولكن علينا التعلم كيفية التنافس بشكل أفضل، الآن لدينا لقب الليجا وعلينا الاستمرار، حان وقت رد الفعل، ولكن اليوم النتيجة لا تقول شيئاً عما قدم في الميدان”.

وأضاف المدرب” في الشوط الأول كنا في غاية الجودة، ولكن الخصم استغل التحولات وسجل هدفه الأول، والهدف الثاني قتلنا، إنه أمر مخجل، وعلينا انتقاد أنفسنا على ذلك، الشوط الثاني كان سيئاً”.