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أنشيلوتي يكشف سر الفوز الساحق على برشلونة - سما الإخبارية

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أنشيلوتي يكشف سر الفوز الساحق على برشلونة

الخميس 06 أبريل 2023 12:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
أنشيلوتي يكشف سر الفوز الساحق على برشلونة



وكالات / سما /

خرج الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد للحديث عن الانتصار الساحق الذي حققه فريقه على برشلونة في الكلاسيكو، والذي منحه بطاقة الصعود إلى نهائي بطولة كأس ملك سبانيا.

وانتصر ريال مدريد على برشلونة في الكامب نو برباعية نظيفة، ووقع فينيسيوس جونيور على هدف الريال الأول، ثم أضاف كريم بنزيما الأهداف الثلاثة الاخرى في الشوط الثاني، مسجلاً الهاتريك الثاني على التوالي.

وأوضح كارلو أنشيلوتي أن السر وراء هذا الفوز كان الاعتماد على الهجمات المرتدة، مشيراً إلى أن الهدف الأول غير اللقاء بشكل كامل، ومنح ريال مدريد المساحة المطلوبة.

وقال كارلو أنشيلوتي لوسائل الإعلام “لقد كانت مباراة متكاملة، عندما تفوز 4-0، فهذه مباراة جيدة من جميع النواحي. لقد لقرأنا فترة المعاناة للفريق بشكل جيد، والهدف الأول غيّر الديناميكيات، فقد وجدنا مساحة أكبر في التحولات السريعة”.

وأضاف “في آخر مباراتين كلاسيكو خسرنا لكن النتيجة السلبية لم تجعلنا نفقد الثقة. الخطة كانت كما هي، ولم نتغيّر كثيراً، غيرنا بعض التفاصيل فقط”.

#كارلو أنشيلوتي #برشلونة #كأس الملك #الكلاسيكو

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