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قناة عبرية : لقد تآكل الردع ضد غزة

الخميس 06 أبريل 2023 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية : لقد تآكل الردع ضد غزة



القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة كان العبرية صباح يوم الخميس، أن حالة الردع مع قطاع غزة تآكلت بشكل واضح، بعد إطلاق عدد من الصواريخ على الغلاف دون رد.

وأضافت القناة العبرية، "يجب قول الحقيقة.. لقد تآكل الردع ضد غزة الذي تم بناؤه في العامين الماضيين بشكل تدريجي".

ووفقاً لكان، منذ بدء أحداث الأقصى أول أمس تم إطلاق 25 صاروخًا من غزة، وحتى الأمس أطلقت صواريخ لكن لا يوجد رد حتى الآن، هذه عودة إلى "روتين التنقيط".

وأشارت القناة إلى أن الحكومة السابقة اتبعت سياسة قاسية تتمثل في "رد الفعل على كل صاروخ أو بالون"، ولكن في هذه الحكومة تقوم بالاحتواء، ورئيس الوزراء نتنياهو لم يعقد مجلس الوزراء السياسي والأمني منذ شهرين.

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