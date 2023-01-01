حزب الله يدين اقتحام باحات الأقصى: نقف إلى جانب المقاومة في كلّ خطواتها

القدس المحتلة / سما /

دان حزب الله في لبنان، اليوم الخميس، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى، واعتداءاتها على المصلين والمعتكفين، وتعرّضها بالضرب للنساء والرجال، “مُنتهكة حرمة بيت الله وقبلة المسلمين الأولى، مخليةً الساحة أمام المستوطنين لدخول باحات المسجد وتدنيسها”.

ورأى حزب الله في بيانه إنّ ممارسات الاحتلال في الأقصى “انتهاكٌ صارخ لحرمة المؤمنين وبيت المقدس يمسّ كل المسلمين والمسيحيين والأحرار في العالم”.

كما أشار البيان إلى أنّ ما أقدم عليه الاحتلال في الأقصى هو “رسالة صارخة لدعاة التطبيع من دول وحكومات عن الصورة الحقيقية لهذا العدو وإرهابه”.

وأكّد البيان وقوف حزب الله إلى جانب الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة في كلّ الخطوات التي يتخذونها لحماية المصلين والأقصى وردع العدو الإسرائيلي.