اختبأت في "إسرائيل".. إدانة مديرة مدرسة يهودية اعتدت جنسيا على فتيات

القدس المحتلة / سما /

أدينت مديرة مدرسة سابقة بالاعتداء الجنسي على طالبتين مراهقتين في مدرسة أرثوذكسية مُتزمّتة للفتيات اليهوديات في أستراليا، وذلك بعد استعادتها من "إسرائيل" التي هربت إليها عقب اتهامها من قبل المحكمة.



وأكدت هيئة المحلفين في ملبورن أن مالكا لايفر (أسترالية إسرائيلية) اغتصبت واعتدت بشكل غير لائق على الأختين داسي إرليش وإيلي سابر بين عامي 2003 و2007، لكنها وجدت أنها غير مذنبة بإساءة معاملة الأخت الثالثة، نيكول ماير.



وهربت لايفر إلى إسرائيل في عام 2008 بعد توجيه اتهامات لها، لكن ألقي القبض عليها بناء على طلب أستراليا في عام 2014، وبعد ذلك بعامين أوقفت محكمة إسرائيلية تسليمها، وحكمت بأنها غير مؤهلة عقليا للمحاكمة.



لكن محققين خاصين سريين قاموا في وقت لاحق بتصويرها وهي تتسوق وتودع شيكًا في أحد البنوك، ما دفع السلطات الإسرائيلية إلى التحقيق فيها وإعادة اعتقالها في فبراير/ شباط من عام 2018.



وقالت الفتيات إنهن تعرضن للإيذاء من قبل لايفر في فصول دراسية مغلقة في المدرسة، وفي معسكرات المدرسة، وفي منزل مديرة المدرسة.



وأكدن أن الإساءة استمرت بعد تخرجهن وعودتهن إلى المدرسة كمدرسات متدربات.



من جانبها، أوضحت لايفر (56 عاماً) أنها غير مذنبة في أكثر من عشرين تهمة وقضت سنوات تحارب فكرة إدراجها ضمن اتفاقية تسليم المجرمين من إسرائيل، لكن في عام 2021، أمر قاض إسرائيلي بتسليمها إلى أستراليا.



واستمعت المحاكمة التي استمرت ستة أسابيع في محكمة مقاطعة فيكتوريا إلى أدلة على أن لايفر كانت شخصية محترمة في مدرسة "أدس" Adass في ملبورن، حيث كانت الشقيقات الثلاث طالبات.



وبيّن المدعي العام جاستن لويس أن لايفر أظهرت "ميلاً للاهتمام الجنسي بالفتيات"، وقال إنها استغلت منصبها، وكذلك "ضعف الأخوات وجهلهن في الأمور الجنسية"، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".



وقال إن المراهقين آنذاك لم يكن لديهم فهم يذكر للجنس بسبب تربيتهم، والتي تركزت حول دينهم ومجتمعهم اليهودي المحافظ للغاية.



وأضاف: "مع العلم أنهما تم إهمالهما في المنزل، فإنها تظاهرت بأنها تحبهما وأخبرتهما أنها كانت تساعدهما".



واستمعت هيئة المحلفين إلى أدلة محدودة حول سفرها إلى إسرائيل وتسليمها، ولكن بعد أسبوعين تقريبًا من المداولات، أدانت لايفر بـ 18 جريمة تتعلق بالسيدة إيرليش والسيدة سابر.



وبرأوها من تسع تهم - خمس منها تتعلق بالسيدة ماير وعدة تهم تتعلق بالسيدة إيرليش، فيما سيتم الحكم على لايفر في وقت لاحق.



من جانبه، جادل محامي الدفاع عن لايفر، إيان هيل، بأن المزاعم كاذبة وشكك في مصداقية الشهود. ولم يستدع فريق لايفر القانوني أي شهود دفاع، بما في ذلك لايفر نفسها.



وزعموا أن لايفر كانت في وضع غير موات للدفاع عن نفسها ضد التهم، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الوقت الذي انقضى.