أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، والحياة الجديدة، والأيام) الصادرة، اليوم الخميس، مواصلة الاحتلال اقتحاماته للأقصى، واعتقال المئات، والاعتداء على المصلين والمعتكفين وإخلاءهم.
وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:
* "الحياة الجديدة":
- الاحتلال يجسد فاشيته بأبشع صورها في الأقصى
- تظاهرات ووقفات داخل أراضي الـ48 تنديدا باقتحام الاحتلال للأقصى
- "التربية" تدعو لانتظام الدوام المدرسي الأحد المقبل وتؤكد صرف علاوة 5% للمعلمين
- الرئاسة: الاحتلال مستمر بتدنيس المقدسات وخلق مناخ تصعيد وتوتر وعدم استقرار
- الشيخ: القيادة تجري اتصالات مكثفة لوقف عدوان الاحتلال على الأقصى
- اشتية: إسرائيل لا تريد أن تتعلم من التاريخ بأن اقتحام الأقصى شرارة ثورة ضد الاحتلال
- مجلس الجامعة العربية يطالب الأمم المتحدة بوقف العدوان على الأقصى
- قلق دولي من اقتحام الأقصى ودعوات إلى وقف التصعيد
- عضوا كونغرس يطالبان إدارة بايدن باتخاذ إجراءات ملموسة لمحاسبة حكومة الاحتلال
- الاحتلال يصدر أزماته وانقساماته إلى بيوت الله
* "الأيام":
- هكذا استباح المحتلون الأقصى: قمع وتخريب واعتقال المئات
- مواجهات وإصابات ليلا في عدة مناطق نصرة للأقصى
- إطلاق قذيفتين تجاه "غلاف غزة" وتظاهرات إرباك واسعة قرب الحدود
- بن غفير يشيد بشرطته: الغارات على غزة ضعيفة
- أبو ردينة: الاحتلال مستمر بتدنيس المقدسات وخلق مناخ تصعيد وتوتر
- مطالبة الإسرائيليين بحمل سلاحهم خلال جميع تنقلاتهم
- "أوقاف القدس" يدعو لإعمار الأقصى ويؤكد فتحه للمعتكفين طيلة رمضان
* "القدس":
- الاحتلال يواصل اقتحاماته للأقصى
- غالانت يجري تقييماً للوضع الأمني بمشاركة هليفي وبار
- فلكيا.. رمضان 29 يوما وعيد الفطر يوم الجمعة 21 نيسان
- إصابات ومواجهات وتجريف 10 دونمات في ياسوف
- دونالد ترامب يواجه اتهامات جنائية