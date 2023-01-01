رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، والحياة الجديدة، والأيام) الصادرة، اليوم الخميس، مواصلة الاحتلال اقتحاماته للأقصى، واعتقال المئات، والاعتداء على المصلين والمعتكفين وإخلاءهم.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الاحتلال يجسد فاشيته بأبشع صورها في الأقصى

- تظاهرات ووقفات داخل أراضي الـ48 تنديدا باقتحام الاحتلال للأقصى

- "التربية" تدعو لانتظام الدوام المدرسي الأحد المقبل وتؤكد صرف علاوة 5% للمعلمين

- الرئاسة: الاحتلال مستمر بتدنيس المقدسات وخلق مناخ تصعيد وتوتر وعدم استقرار

- الشيخ: القيادة تجري اتصالات مكثفة لوقف عدوان الاحتلال على الأقصى

- اشتية: إسرائيل لا تريد أن تتعلم من التاريخ بأن اقتحام الأقصى شرارة ثورة ضد الاحتلال

- مجلس الجامعة العربية يطالب الأمم المتحدة بوقف العدوان على الأقصى

- قلق دولي من اقتحام الأقصى ودعوات إلى وقف التصعيد

- عضوا كونغرس يطالبان إدارة بايدن باتخاذ إجراءات ملموسة لمحاسبة حكومة الاحتلال

- الاحتلال يصدر أزماته وانقساماته إلى بيوت الله

* "الأيام":

- هكذا استباح المحتلون الأقصى: قمع وتخريب واعتقال المئات

- مواجهات وإصابات ليلا في عدة مناطق نصرة للأقصى

- إطلاق قذيفتين تجاه "غلاف غزة" وتظاهرات إرباك واسعة قرب الحدود

- بن غفير يشيد بشرطته: الغارات على غزة ضعيفة

- أبو ردينة: الاحتلال مستمر بتدنيس المقدسات وخلق مناخ تصعيد وتوتر

- مطالبة الإسرائيليين بحمل سلاحهم خلال جميع تنقلاتهم

- "أوقاف القدس" يدعو لإعمار الأقصى ويؤكد فتحه للمعتكفين طيلة رمضان

* "القدس":

- الاحتلال يواصل اقتحاماته للأقصى

- غالانت يجري تقييماً للوضع الأمني بمشاركة هليفي وبار

- فلكيا.. رمضان 29 يوما وعيد الفطر يوم الجمعة 21 نيسان

- إصابات ومواجهات وتجريف 10 دونمات في ياسوف

- دونالد ترامب يواجه اتهامات جنائية