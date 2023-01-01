ضبط مواد غذائية مخالفة في غزة والشمال

غزة / سما /

ضبطت دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة بالمباحث العامة بمحافظتي غزة والشمال، بالاشتراك مع الأقسام المختصة بوزارة الاقتصاد والصحة والبلدية،17 طناً من المواد الغذائية المخالفة؛ لوجد فساد ظاهري عليها.

وأوضحت مباحث التموين، أنه تم ضبط 15 طن جبنة فيتا بالإضافة إلى 2 طن طحينة، مشيرة إلى أنه تم ضبطها خلال الجولات التفتيشية التي شملت عدد من الأسواق والمحال والمخازن التجارية.

وأشارت أنه تم إتلاف الكميات المضبوطة وفقًا للأصول المتبعة، وإحالة ملفات القضايا إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

في سياق متصل، ضبطت مباحث التموين والمعادن الثمينة في محافظة خانيونس 4 أطنان مكسرات "عين الجمل" وذلك لرسوبها في الفحص المخبري، وغير مطابقتها للمواصفات.

جاء ذلك خلال جولات تفتيشية بالتعاون مع الأقسام المختصة بوزارة الاقتصاد، على المحال التجارية والأسواق، خلال شهر رمضان المبارك بالمحافظة.

وأوضح مدير دائرة التموين والمعادن الثمينة في المحافظة الرائد بلال أبو جزر أنه تم ضبط الكمية لدي التاجر (ج، ق)، حيث تم تحرير محضر ضبط للكمية لرسوبها في الفحص المخبري، وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتحويلها لعلف حيواني، وفقا للإجراءات القانونية المتبعة.