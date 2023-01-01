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شرطة الاحتلال تعزز من تواجدها المكثف في البلدة القديمة بالقدس

الخميس 06 أبريل 2023 10:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

 

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، أن شرطة الاحتلال قررت تعزيز تواجدها في محيط البلدة القديمة في مدينة القدس.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، فإن تعزيز تواجد شرطة الاحتلال يأتي بزعم الحفاظ على الأمن العام عقب ما جرى الليلة الماضية في المسجد الأقصى.

وأضافت، أنه يسود الهدوء الحذر حالياً باحات المسجد الأقصى بعد ان تجددت المواجهات قبل منتصف الليلة الماضية بين قوات من الشرطة والعشرات من الشبان في باحات المسجد الأقصى.

واقتحمت مجموعات من المستوطنين، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

#شرطة الاحتلال

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