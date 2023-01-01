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أردنيون يطالبون بطرد سفير إسرائيل احتجاجا على اقتحام الأقصى

الخميس 06 أبريل 2023 10:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أردنيون يطالبون بطرد سفير إسرائيل احتجاجا على اقتحام الأقصى



القدس المحتلة / سما /

شارك مئات الأردنيين، الليلة الماضية، في وقفة احتجاجية قرب سفارة تل أبيب بالعاصمة عمّان، مطالبين بطرد سفير إسرائيل من الأردن احتجاجا على اقتحامات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.

وتجمع المشاركون بعد صلاة العشاء أمام مسجد الكالوتي على مقربة من مقر السفارة الإسرائيلية، بدعوة من الحركة الإسلامية (جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي).

وهتف المشاركون: "لا سفارة ولا سفير اطلع برّة"، و"الشعب يريد تحرير الأقصى"، وهتافات أخرى.

وخلال الوقفة، ألقى مراقب عام جماعة الإخوان المسلمين عبد الحميد الذنيبات، كلمة قال فيها: "إن أولى الخطوات للرد على الصهاينة هو بطرد السفير من على هذه الأرض أرضنا الطهور، وسحب سفرائنا لديهم".

وتابع أنه "لا يفهم العدو لغة التخاذل ولغة الكلام (..) صاروخ في يد مهاجم بـ’عرين الأسود’ أفضل من كل مواقف الحكومة، ولا بد من تحرك فعلي جاد، ولا بد أن نكون شركاء في معركة التحرير".

ولليلة الثانية على التوالي، اقتحمت القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى، مساء الأربعاء واعتدت على المعتكفين فيه، واعتقلت المئات منهم وسط إدانات عربية ودولية.

وتصاعد التوتر في مدينة القدس الشرقية وضواحيها، منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الأخيرة برئاسة بنيامين نتنياهو أواخر العام الماضي، والتي يصفها إعلام إسرائيلي بأنها "الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل".

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