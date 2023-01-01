المملكة المتحدة تؤكد ضرورة احترام وحماية حرمة الأماكن المقدسة

القدس المحتلة / سما /

أكدت المملكة المتحدة، "ضرورة احترام وحماية حرمة الأماكن المقدسة ومكانتها"، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين والمعتكفين فيه.

وقال وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية اللورد طارق أحمد في تغريدة على صفحته الرسمية في "تويتر"، الأربعاء، "صدمت من الاستيقاظ على رؤية المشاهد المزعجة لاقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى في القدس، ما أدى إلى إصابة العديد من المصلين خلال شهر رمضان".

وأضاف: "العنف فقط يؤجج المزيد من العنف. يجب احترام وحماية حرمة الأماكن المقدسة ومكانتها"، داعيا إلى وقف فوري للتصعيد.