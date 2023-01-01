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اسعار الخضروات واللحوم في اسواق غزة

الخميس 06 أبريل 2023 09:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اسعار الخضروات واللحوم في اسواق غزة



غزة/سما/

جاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم والبيض في أسواق قطاع غزة، اليوم الخميس 6 ابريل 2023 على النحو التالي: -

بندورة                          1 شيكل

بصل                            2.5 شيكل

بطاطا بلدية                     1.8شيكل

ليمون                           1.5 شيكل

خيار حمام                   2 شيكل

فلفل حلو ملون "فليفلة"        7 شيكل

جزر                            2شيكل

فلفل حار                  8 شيكل

باذنجان                        3 شيكل

خيار بلدي                     4 شيكل

بنجر                        3 شيكل

لفت                           1.5 شيكل

جزر أحمر                    3.5 شيكل

جزر عادي                 2 شيكل

بطاطا حلوة                1 شيكل

ثومة                           6 شيكل

بطاطا صغيرة            1.2 شيكل

كوسا                         3 شيكل

فول اخضر                 3 شيكل

يقطينة                        4 شيكل

فلفل سلطان                 4 شيكل

ملفوف أبيض                3 شيكل

ملفوف أحمر               3 شيكل

زهرة                        2.5 شيكل

قرع                    4 شيكل

بندورة شيري            2.5 شيكل

بازيلاء خضراء       6 شيكل

دجاج                     10 شيكل

لحوم حمراء             36 شيكل

طبق البيض    16 شيكل

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