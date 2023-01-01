إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال على حدود قطاع غزة

غزة /سما/

أفادت مصادر محلية، مساء اليوم الأربعاء، بإصابة مواطنين بحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وحسب المصادر المحلية، فقد أصيب عدد من المواطنين بالاختناق عقب إطلاق جنود الاحتلال المتمركزين بالدبابات وخلف التلال الرملية على الشريط الحدودي شرق غزة، الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأشارت إلى أن آلاف المواطنين شاركوا في مسيرات احتجاجية غاضبة خرجت بمختلف مدن قطاع غزة، من رفح جنوباً حتى بيت حانون شمالاً، وذلك تنديداً بجريمة الاحتلال الإسرائيلي بحق المصلين والمرابطين والمعتكفين في باحات المسجد الأقصى.

وأوضح أن المسيرات والتظاهرات، جاءت تلبية لدعوات من القوى والفصائل نصرةً ومساندةً للمصلين والمرابطين في الأقصى، وسط هتافات غاضبة من جرائم الاحتلال المتواصلة بحق المسجد الأقصى.