وفاة طفلة دهساً في قلقيلية

قلقيلية/ سما/

توفيت طفلة فلسطينية اليوم الأربعاء 5 أبريل 2023، بعد تعرضها لحادث دهس على الطريق الواصل بين بلدتي سنيرية وبديا جنوب مدينة قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وتلقت شرطة محافظة قلقيلية تلقت بلاغاً، يفيد بوقوع حادث سير دهس تعرضت له طفلة تبلغ من العمر عامين على الطريق الواصل بين بلدتي سنيرية وبديا بمحافظة قلقيلية وتم نقلها بحالة حرجة إلى مشفى سلفيت الحكومي وأعلن الأطباء عن وفاتها لاحقاً، وفق ما أوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات.

وقال ارزيقات: "إنه تم القبض على السائق المتسبب بالحادث وإبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه".