أوقاف القدس: لن يُغلق الأقصى بوجه المعتكفين طيلة شهر رمضان

القدس المحتلة/ سما/

أكد مجلس الأوقاف في القدس، اليوم الأربعاء 5 ابريل 2023، أن المسجد الأقصى لم ولن يغلق في وجه المعتكفين كل حسب استطاعته وبرنامجه ونيته، طيلة أيام وليالي شهر رمضان المبارك 1444- 2023.

ودعت الأوقاف الإسلامية، كل المسلمين والفلسطينيين لإعمار الأقصى والرباط فيه، مستنكرة بشدة الاعتداءات الغاشمة التي نفذتها قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم.

واعتدت قوات الاحتلال بوحشية فجر اليوم الأربعاء، على المعتكفين الفلسطينيين في المسجد الأقصى، وأصابت العشرات من جرّاء ذلك، بينما اعتقلت أكثر من 600 شخص.