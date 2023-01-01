  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أوقاف القدس: لن يُغلق الأقصى بوجه المعتكفين طيلة شهر رمضان

الأربعاء 05 أبريل 2023 06:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
أوقاف القدس: لن يُغلق الأقصى بوجه المعتكفين طيلة شهر رمضان



القدس المحتلة/ سما/

أكد مجلس الأوقاف في القدس، اليوم الأربعاء 5 ابريل 2023، أن المسجد الأقصى لم ولن يغلق في وجه المعتكفين كل حسب استطاعته وبرنامجه ونيته، طيلة أيام وليالي شهر رمضان المبارك 1444- 2023.

ودعت الأوقاف الإسلامية، كل المسلمين والفلسطينيين لإعمار الأقصى والرباط فيه، مستنكرة بشدة الاعتداءات الغاشمة التي نفذتها قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم.

واعتدت قوات الاحتلال بوحشية فجر اليوم الأربعاء، على المعتكفين الفلسطينيين في المسجد الأقصى، وأصابت العشرات من جرّاء ذلك، بينما اعتقلت أكثر من 600 شخص.

الأكثر قراءة اليوم

مئات الاصابات داخل المسجد الاقصى واندلاع حريق بالمصلى القبلي ..

المقاومة الفلسطينية تطلق رشقات صاروخية باتجاه مستوطنات غلاف قطاع غزة

مسؤول اسرائيلي : اتصالات لإحلال الهدوء وجيش الاحتلال يبعث برسالة لحماس

تقوض جهود التهدئة..مصر تهاجم إسرائيل في بيان حاد وتحذرها من تأجيج مشاعر المسلمين

تفاصيل جديدة عن عملية طعن جنديين إسرائيليين في تل أبيب

هآرتس: "لماذا تتواصل الاحتجاجات في "إسرائيل"؟..

شاهد : لحظة سقوط صاروخ أطلق من غزة على مصنع في سديروت

الأخبار الرئيسية

عزام محذراً الاحتلال: شعبنا ومقاومته لا يمكن أن يصمتا على هذا العدوان

خامنئي معلقا على الازمة في إسرائيل: قلنا انهم لن يشهدوا الاعوام الـ 25 القادمة

أول تعليق لـ"نتنياهو" على أحداث المسجد الاقصى

الكشف عن تفاصيل الاتصالات المصرية لمنع التصعيد في غزة والأراضي المحتلة

وزراء إسرائيليون ينتقدون ضعف الرد على القطاع .. بن غفير: "حان الوقت لإنزال رؤوس في غزة"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم