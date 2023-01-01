  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عزام محذراً الاحتلال: شعبنا ومقاومته لا يمكن أن يصمتا على هذا العدوان

الأربعاء 05 أبريل 2023 05:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
عزام محذراً الاحتلال: شعبنا ومقاومته لا يمكن أن يصمتا على هذا العدوان



غزة / سما/

حذرعضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشيخ نافذ عزام، اليوم الأربعاء 5 ابريل 2023، حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" من التمادي في تصعيدها ضد المسجد الأقصى والمصلين فيه، قائلا: "شعبنا ومقاومته لا يمكن أن يصمت على هذا العدوان".

وأكد الشيخ عزام في تصريح صحفي تعقيباً على تطورات الأوضاع في المسجد الأقصى من تدنيس مستمر، والاعتداءات التي طالت المرابطين والمرابطات، أن تهديدات قيادات الاحتلال ضد كل الساحات لاسيما ضد قطاع غزة، لا تخيف المقاومة، ولن تثنيها عن تحقيق أهدافها.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني ملتفٌ حول خيار المواجهة والاشتباك، وقد أثبت ذلك بكل قوةٍ واقتدار في كل معاركه السابقة وخاصةً معركتي (سيف القدس) و (وحدة الساحات)، وكلما أوغل العدو في دمائنا، وصعّد عدوانه ضد مقدساتنا، سيرى منا صور بطولة وفداء على خطى الشهداء ضياء حمارشة، خيري علقم، عدي التميمي، رعد خازم، ومئات النماذج الناصعة في تاريخ جهادنا المستمر.

وشدد على أن "صرخاتُ الحرائر من المرابطات، ومشهد تكبيل المئات من شيوخنا وشبابنا في الأقصى المبارك - التي رآها العالم كله- لن تُمحى من ذاكرة كل مجاهد حر، والرد على هذه الاعتداءات الوحشية حتمي -بمشيئة الله جهادنا مستمر، والنصر وعد إلهي محتوم".

واعتدت قوات الاحتلال بوحشية فجر اليوم، على المعتكفين الفلسطينيين في المسجد الأقصى، وأصابت العشرات من جرّاء ذلك.

الأكثر قراءة اليوم

مئات الاصابات داخل المسجد الاقصى واندلاع حريق بالمصلى القبلي ..

المقاومة الفلسطينية تطلق رشقات صاروخية باتجاه مستوطنات غلاف قطاع غزة

مسؤول اسرائيلي : اتصالات لإحلال الهدوء وجيش الاحتلال يبعث برسالة لحماس

تقوض جهود التهدئة..مصر تهاجم إسرائيل في بيان حاد وتحذرها من تأجيج مشاعر المسلمين

تفاصيل جديدة عن عملية طعن جنديين إسرائيليين في تل أبيب

هآرتس: "لماذا تتواصل الاحتجاجات في "إسرائيل"؟..

شاهد : لحظة سقوط صاروخ أطلق من غزة على مصنع في سديروت

الأخبار الرئيسية

خامنئي معلقا على الازمة في إسرائيل: قلنا انهم لن يشهدوا الاعوام الـ 25 القادمة

أول تعليق لـ"نتنياهو" على أحداث المسجد الاقصى

الكشف عن تفاصيل الاتصالات المصرية لمنع التصعيد في غزة والأراضي المحتلة

وزراء إسرائيليون ينتقدون ضعف الرد على القطاع .. بن غفير: "حان الوقت لإنزال رؤوس في غزة"

مسؤول اسرائيلي : اتصالات لإحلال الهدوء وجيش الاحتلال يبعث برسالة لحماس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم