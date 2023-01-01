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شهاب: نتنياهو قدم رواية كاذبة مضللة حول اعتداءات قواته في الأقصى

الأربعاء 05 أبريل 2023 04:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهاب: نتنياهو قدم رواية كاذبة مضللة حول اعتداءات قواته في الأقصى



غزة / سما/

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، داود شهاب، إن تصريحات الإرهابي "بنيامين نتنياهو" حول الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في المسجد الأقصى المبارك، هدفها تضليل العالم والرأي العام، والرواية التي قدمها هي رواية كاذبة تماماً ومناقضة للحقيقة.

وأوضح شهاب في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن الإرهاب اليهودي الذي يحاول أن يفرض التقسيم الزماني على المسجد الأقصى المبارك هو المسؤول عن العدوان الذي وقع بحق المصلين والمعتكفين الآمنين والعُزل.

وأضاف: الصور والمشاهد التي نقلتها وسائل الإعلام عن طبيعة وشكل الاعتداء الوحشي على المصلين وعلى النساء والشيوخ هي دليل إدانة للاحتلال".

وأكد القيادي شهاب أنه لا قيمة لأي جهود تعطي لليهود فرصة لاقتحام الأقصى أو تغطي اعتداءات قوات الاحتلال على المصلين والتضييق عليهم، مبينا أن المسجد الأقصى مكان خاص بالمسلمين وليس لليهود أي حق فيه، وليس لهم أي مبرر لإقامة أي طقوس داخل المسجد وقبابه ومصلياته وساحاته.

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