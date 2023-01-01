خامنئي معلقا على الازمة في إسرائيل: قلنا انهم لن يشهدوا الاعوام الـ 25 القادمة

القدس المحتلة/ سما/

علق المرشد الإيراني السيد علي خامنئي على الازمة الداخلية في إسرائيل وذكر بما قاله سابقا ان إسرائيل لن تبقى خلال 25 عاما المقبلة، وقال الخامنئي “قلنا إنهم لن يشهدوا الاعوام الـ 25 القادمة، لكن يبدو أنهم في عجلة من أمرهم ويريدون المغادرة على وجه السرعة.” كلام المرشد جاء خلال استقباله مساء امس الثلاثاء كبار المسؤولين في الدولة.

وأضاف السيد خامنئي أن هذا الكيان ومنذ نشأته لم يسبق له أن واجه مثل هذه المشاكل الرهيبة كما هو اليوم ، وهو الان يعاني من عدم الاستقرار السياسي وخلال 4 سنوات قام بتغيير أربعة رؤساء وزراء وان التحالفات الحزبية تشهد تفككا قبل ان تتشكل.

وأشار المرشد الإيراني ان هناك استقطابا شديدا في جميع أنحاء الكيان المزيف حسب وصفه، وهو ما تدل عليه مظاهرات مئات الآلاف من الناس في بعض المدن، ولا يمكن تعويض نقاط الضعف هذه بإطلاق عدد من صواريخ.

مضيفا ان عدد الأشخاص الذين سيغادرون إسرائيل سيبلغ قريبا مليوني شخص، معتبرا أن التحذيرات المتتالية من قبل السلطات الصهيونية من الانهيار الوشيك لهذا الكيان هي مؤشر آخر على ضعف الصهاينة .

وأشاد السيد خامنئي بالمقاومة الفلسطينية التي ازدادت قوة عشرات الاضعاف ووصف المقاومين الفلسطينيين بالاسود.

واكد المرشد الإيراني ان الجبهة المعادية لإيران تضعف ويجب علينا ان نستفيد من التطورات الدولية وقال المرشد في هذا الصدد “إن امريكا من أهم خصوم إيران في العالم، وتظهر الحقائق أن أمريكا أوباما أضعف من أمريكا بوش وأمريكا ترامب أضعف من أمريكا أوباما، وأمريكا هذا السيد (بايدن) أضعف من أمريكا ترامب.

وأشار الى ان امريكا اخفقت في ايجاد جبهة تحالف عربية معادية لايران مبينا في الوقت نفسه تعزيز الاتصالات بين الدول العربية وايران ، بينما اخفقت أمريكا في إنهاء الملف النووي وفقا لمخططها من خلال ممارسة الضغوط السياسية والعقوبات.

وحول الحرب في أوكرانيا قال المرشد “ان أمريكا اشعلت الحرب في أوكرانيا، الا ان هذه الحرب أحدثت تباعدا بين هذا البلد وحلفائه الأوروبيين، في الحقيقة هم يعانون بالفعل من الحرب، وأمريكا تجني أرباحها”. ورغم ذلك يرى المرشد الإيراني ان أمريكا تعاني من الضعف.